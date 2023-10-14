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Коммерсантъ FM
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Министры финансов США и Британии обсуждают «лишение России доходов»

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Как сообщил Госдепартамент, стороны обсудили «совместные действия по лишению России доходов».

Встреча прошла в кулуарах мероприятий Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марокко, передает Reuters. Среди прочего стороны также подчеркнули важность «коллективной поддержки Украины в экономической помощи».

Госпожа Йеллен ранее в октябре заявила, что американское правительство, «весьма вероятно», введет жесткие меры за несоблюдение ценового предела $60 за баррель на российскую нефть. По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель. Российская сторона заявляла, что введенный Западом потолок цен оказался неэффективным.

О росте доходов России от экспорта нефти — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Леонид Уварчев

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