Министры финансов США и Британии обсуждают «лишение России доходов»

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом. Как сообщил Госдепартамент, стороны обсудили «совместные действия по лишению России доходов».

Встреча прошла в кулуарах мероприятий Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марокко, передает Reuters. Среди прочего стороны также подчеркнули важность «коллективной поддержки Украины в экономической помощи».

Госпожа Йеллен ранее в октябре заявила, что американское правительство, «весьма вероятно», введет жесткие меры за несоблюдение ценового предела $60 за баррель на российскую нефть. По данным Минфина России, средняя цена нефти Urals в сентябре выросла до $83,08 за баррель. Российская сторона заявляла, что введенный Западом потолок цен оказался неэффективным.

О росте доходов России от экспорта нефти — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Леонид Уварчев