Умерла американская поэтесса и лауреат Нобелевской премии Луиза Глюк

Американская поэтесса Луиза Глюк умерла в возрасте 80 лет. В 1993 году она получила Пулитцеровскую премию, а в 2020 году стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за «безошибочно узнаваемый поэтический голос, который с аскетичной красотой делает индивидуальное существование универсальным».

В книжном издательстве Farrar, Straus & Giroux агентству Associated Press подтвердили информацию о смерти. Причина не уточнялась.

Луиза Глюк родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Печаталась больше 60 лет. Опубликовала больше десяти сборников стихов и эссе.

О работах Луизы Глюк — в материале «Ъ» «Растения Северной Америки».

Леонид Уварчев