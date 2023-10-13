В Сочи задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, совершенном 18 лет назад

В Лазаревском районе Сочи задержали четверых подозреваемых в убийстве двух женщин, совершенном более 18 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, преступления были совершены в 2001 и 2025 годах. Злоумышленники убили 61-летнюю жительницу Сочи и 44-летнюю приезжую из Московской области. Мотивом стала недвижимость, которую подозреваемые решили присвоить.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по пяти адресам. В ходе мероприятий были изъяты документы и другие улики.

«В ходе дальнейшего расследования подозреваемые будут проверены на причастность к совершению других преступлений на территории региона, а также установлены их возможные соучастники»,— говорится в сообщении.

Следователи также проверят законность приобретения подозреваемыми недвижимости убитых.

Анастасия Донскова

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