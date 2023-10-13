Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст объявил бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева иноагентом

Министерство юстиции 13 октября пополнило список иностранных агентов, включив в него 12 граждан России, в том числе воюющего на сторону ВСУ бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, главу правозащитного проекта «Русь сидящая» (включен в список иноагентов) Ольгу Романову и журналиста Айдера Муждабаева.

Кроме того, ведомство также объявило иноагентами экономиста, экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Владислава Жуковского, ведущую YouTube-канала «Популярная политика» Елену Малаховскую, петербургского журналиста Сергея Ковальченко, блогера Андрея Рудого, журналиста Андрея Сидельникова, активиста Виталия Вотановского, представителя ногайского национального движения Анвара Курманакаев, а также экс-координаторов «Штабов Навального» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Тамбове и Вологде Диану Рудову и Евгения Доможирова.

По данным Минюста РФ, Игорь Волобуев «открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооруженных сил Украины».

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...