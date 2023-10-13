Минюст объявил бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева иноагентом

Министерство юстиции 13 октября пополнило список иностранных агентов, включив в него 12 граждан России, в том числе воюющего на сторону ВСУ бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева, главу правозащитного проекта «Русь сидящая» (включен в список иноагентов) Ольгу Романову и журналиста Айдера Муждабаева.

Кроме того, ведомство также объявило иноагентами экономиста, экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Владислава Жуковского, ведущую YouTube-канала «Популярная политика» Елену Малаховскую, петербургского журналиста Сергея Ковальченко, блогера Андрея Рудого, журналиста Андрея Сидельникова, активиста Виталия Вотановского, представителя ногайского национального движения Анвара Курманакаев, а также экс-координаторов «Штабов Навального» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Тамбове и Вологде Диану Рудову и Евгения Доможирова.

По данным Минюста РФ, Игорь Волобуев «открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооруженных сил Украины».

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