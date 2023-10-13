Что известно об Игоре Волобуеве

Минюст России сегодня, 13 октября, пополнил список иностранных агентов, включив в него бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева. Что о нем известно — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Волобуев в 2014 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Игорь Волобуев в 2014 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Волобуев Игорь Михайлович родился в 1971 году в городе Ахтырка Сумской области. В 1994 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина.

В 2000-х работал в «РТ-трибуна» и «Труд», издательствах «Газоил пресс» и «Курьер», консалтинговом Агентстве деловой информации. С 2000 по 2016 год руководил пресс-службой компании «Газпром», был заместителем главы департамента информационной политики компании. После перешел в Газпромбанк, где до 2022 года занимал пост вице-президента, курировал пиар промышленных активов.

В марте 2022 года уехал на Украину, где вступил в ряды ВСУ. Является гражданином России. Основанием для включения его в список иноагентов стало то, что, по данным Минюста, он «активно взаимодействовал с иностранными СМИ и иностранными агентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и вооруженных сил Российской Федерации».