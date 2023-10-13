Зампред ЦБ Заботкин: инфляция продолжит расти и к концу года составит 6–7%

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор ожидает дальнейшего роста инфляции в РФ. По его словам, к концу 2023 года уровень инфляции в стране может приблизиться к отметке 6–7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, инфляция будет ближе к верхней границе диапазона 6–7%, исходя из тех недельных цифр, которые мы получили с 15 сентября»,— сообщил господин Заботкин в интервью «Интерфаксу».

Он прогнозирует, что замедление инфляции в РФ начнется в середине следующего года, а цель ЦБ по уровню инфляции 4% будет достигнута в декабре 2024-го. С учетом этих прогнозов ЦБ и намерен проводить соответствующую денежно-кредитную политику (ДКП), подчеркнул Алексей Заботкин.

Текущие темпы роста цен, по мнению замглавы Центробанка, находятся на максимальных уровнях. Он констатировал, что показатель годовой инфляции в России в ближайшее время продолжит расти.

По словам господина Заботкина, годовая инфляция по состоянию на 2 октября составила 5,9%, изменению ситуации должно поспособствовать ужесточение ДКП.

15 сентября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Регулятор ожидает в 2023 году ускорения инфляции с 5–6,5% до 6–7%. Минэкономики в сентябре повысило свой прогноз на текущий год с 5,3% до 7,5%. В 2024 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4%, Минэкономики — на уровне 4,5%.

Александр Кислов