Зампред ЦБ Заботкин спрогнозировал пик годовой инфляции весной-летом 2024 года

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин после заседания комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал журналистам, что годовая инфляция может достигнуть своего пикового значения весной-летом 2024 года.

«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом»,— сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, годовая инфляция по состоянию на 2 октября составила 5,9%, а для возврата к 4% ЦБ планирует ужесточить денежно-кредитную политику в 2024 году.

15 сентября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Регулятор ожидает в 2023 году ускорения инфляции с 5–6,5% до 6–7%. Минэкономики в сентябре повысило свой прогноз на текущий год с 5,3% до 7,5%. В 2024 году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4%, Минэкономики — на уровне 4,5%.