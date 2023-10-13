Дуров объяснил отказ от блокировки Telegram-канала «Хамаса»

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал 13 октября пост, в котором объяснил, почему Telegram-канал исламистского движения «Хамас» не будет заблокирован. Он написал, что в отличие от других приложений, которые алгоритмически продвигают шокирующий контент, в Telegram пользователи получают только то, на что они специально подписались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова Павел Дуров

Фото: Архив Павла Дурова

«Маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для значительного усиления пропаганды»,— написал господин Дуров. По его словам, Telegram-каналы служат уникальным источником информации из первых рук для исследователей и журналистов.

По словам господина Дурова, заблокировать Telegram-канал «Хамаса» несложно, однако «это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию». Он напомнил, как на прошлой неделе в Telegram-канале «Хамаса» публиковались предупреждения мирным жителям израильского города Ашкелона о предстоящем обстреле.

На Telegram-канал «Хамаса» подписаны 136 тыс. пользователей. 10 октября экс-премьер-министр Израиля, лидер оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид в Х (бывший Twitter) призвал основателей соцсетей и мессенджеров заблокировать аккаунты и каналы «Хамаса». Он объяснил свой призыв тем, что «террористам нельзя распространять свою ненависть в интернете».

Александра Горошилова