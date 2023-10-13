Увольнение оставили без компенсации

Мосгорсуд отказал в компенсации 35 млн руб. уволенному работнику. В марте 2022 года уже бывший партнер и топ-менеджер Baker McKenzie Игорь Макаров лишился работы после ухода юридической компании из России. За 14 лет он накопил неиспользованные отпуска и хотел возместить их материально. По словам Макарова, фирма расторгла трудовой договор в одностороннем порядке. Партнер не был согласен с условиями компании и ничего не подписывал. Тем не менее в Baker McKenzie посчитали увольнение законным, что и побудило Макарова обратиться с иском к бывшему работодателю. Сначала Хорошевский районный суд удовлетворил заявление, но 13 октября Мосгорсуд отменил это решение и полностью отказал в требованиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Случай может стать прецедентным, полагает представитель Макарова, партнер и руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова: «Определение Мосгорсуда по этому делу — ответ всем работникам компаний из недружественных стран, которые уходят с российского рынка. Если сотрудник такой зарубежной организации получает большую заработную плату, имеет долю участия в ней, то, чтобы получить хоть какие-то выплаты, он обязан подписываться под любые условия с компанией, которая сворачивает бизнес в России.

В этом случае, даже если работнику не в полном объеме выплатили зарплату и не оформили никаким образом отпуск, размер суммы, за которой он обращается, будет триггером для отказа в защите нарушенных прав. Нам сегодня коллегия так и сказала. Вы получили такую-то сумму денег, вам что, этого мало? Вот это и есть правовая позиция».

Весьма вероятно, что на этом противостояние работодателя с бывшим сотрудником не закончится, считает адвокат бюро КИАП Юлия Паушкина: «Ситуации, когда Мосгорсуд пересматривает решение суда первой инстанции, встречаются в 10-15% случаев. Поэтому это довольно-таки уникальный случай. При этом обе стороны заявляли разные обстоятельства, касающиеся расторжения трудового договора. Суд первой инстанции сказал, что соглашение не было подписано. В свою очередь, ответчики говорили обратное и что истец забрал подписанную копию с собой и не вернул ее.

Адвокаты со стороны ответчика заявляли, что истец допустил злоупотребление правом.

До того момента, как мы не увидим полную версию определения Мосгорсуда, делать какие-то выводы преждевременно. Но могу предположить, что Мосгорсуд увидел признаки злоупотребления правом и переоценил какие-либо из представленных сторонами доказательств.

Сейчас прошла апелляция, это решение может быть обжаловано в кассационном порядке. Многие стороны этим пользуются. Поэтому, вероятно, учитывая, что от обеих сторон участвуют значимые фигуры на юридическом рынке, мы увидим это дело в суде кассационной инстанции. Оно определенно будет интересным. Может быть, даже будет прецедент. Поскольку, повторюсь, если предположить, что суд использовал довод по злоупотреблению правом, таковые мы нечасто наблюдаем в судебной практике».

Несмотря на анонсированный уход, компания Baker McKenzie осталась на российском рынке. Правда, как отмечали ее представители в суде, фирма сделала ребрендинг и работает под наименованием «Меллинг, Войтишкин и партнеры». Однако Игорь Макаров не пожелал оставаться в обновленной компании и по-прежнему требует компенсацию от головного офиса Baker McKenzie.

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Мария Широкова