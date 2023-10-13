В еврейских школах Петербурга разрешили ученикам заниматься удаленно из-за возможных угроз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Во всех еврейских школах Санкт-Петербурга приняты меры безопасности. Учреждения работают в обычном режиме, но, по желанию родителей, дети могут остаться дома и заниматься дистанционно, рассказал «Ъ-СПб» глава еврейской диаспоры в городе Марк Грубарг.

Господин Грубарг уточнил, что городские силовые структуры «приняли исчерпывающие меры из-за ситуации в мире».

В связи с обострением конфликта между Палестиной и Израилем четыре еврейские школы в Лондоне решили приостановить образовательную деятельность. По информации телеканала Sky News, занятия в них не будут проводиться до 16 октября.

Также усилены меры безопасности вокруг еврейских учреждений (школ, синагог, культурных центров) в Нидерландах, сообщает ТАСС. В частности, премьер-министр страны Марка Рютте на встрече с членами кабинета министров заявил, что безопасности еврейских учреждений «уделяется особое внимание».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Большой хоральной синагоге Петербурга прошла всеобщая молитва за Израиль.

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