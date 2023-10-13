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Коммерсантъ FM
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Умер журналист Алексей Ходорыч

В возрасте 50 лет умер российский журналист Алексей Ходорыч. О его смерти сообщил журналист Геннадий Коськин в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Алексей Ходорыч

Алексей Ходорыч

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Алексей Ходорыч

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Алексей Ходорыч родился в 1972 году в селе Петропавловское Ставропольского края. С 1998 года работал в «Коммерсанте», занимал должность руководителя группы в журнале «Коммерсантъ-Деньги». Главный редактор детского издания «Классный журнал», ведущий радиопередач.

Лауреат II Всероссийского конкурса деловой журналистики «Россия финансовая» (2000); победитель в номинации «Лучшая аналитическая публикация», премия Citigroup Journalistic Excellence Award (2005); дважды лауреат премии имени Никиты Кириченко (2005, 2006).

За книгу «Самогонные хроники» в 2005 году был награжден спецпремией Союза журналистов. Лауреат конкурса «Ротор» в номинациях «Редактор года» (2010) и «Великолепная двадцатка» (2007, 2009, 2010).

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