Две новые площадки для собак обустроили в Петербурге

В Василеостровском и Калининском районах Санкт-Петербурга в пятницу, 13 октября, открылись две новые площадки для выгула и дрессировки собак. Их обустроили по адресу: Средний проспект В.О., 91 и на пересечении улицы Верности и Меншиковского проспекта, сообщили в пресс-службе Смольного.

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В 2024 году при наличии возможности в Петербурге намерены построить еще четыре кинологические площадки: две в Московском районе и две в Петродворцовом — в Стрельне и Ломоносове.

В целом за последние четыре года в разных районах города было благоустроено 15 площадок для выгула и дрессировки домашних животных, отметили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госдума РФ рассмотрит инициативу петербургского депутата о штрафах за выгул собак без намордника.

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