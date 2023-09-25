Госдума рассмотрит инициативу петербургского депутата о штрафах за выгул собак без намордника

Государственная Дума РФ приняла к рассмотрению законопроект, разработанный депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андреем Рябоконем, о введении административной ответственности за выгул опасных пород собак без намордника и поводка. Об этом петербургский парламентарий 25 сентября сообщил в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день существует правовой пробел - в федеральном законодательстве установлен запрет на выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула, но не установлена ответственность за его нарушение. Предложенная мною инициатива устраняет такой пробел»,— написал депутат.

Предполагаемый штраф за нарушение для граждан составит: 1,5-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5-15 тысяч, юридических лиц — 15-30 тысяч рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь предложил рассмотреть возможность введения системы сертификатов для оплаты услуг психотерапевтов.

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