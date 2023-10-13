Следователи ищут пропавшего в августе юношу в Краснодаре

В Краснодаре пропал 15-летний подросток Егор Ефимов. Его местонахождение сейчас устанавливают следователи, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации ведомства, юноша ушел из дома еще в августе этого года. Следком организовал доследственную проверку, поисками занялись правоохранители, спасатели, волонтеры. Молодого человека так и не нашли, поэтому в ведомстве решили возбудить уголовное дело. Ход расследования контролирует руководитель краевого СУ СКР Андрей Маслов.

Сообщается, что юноша сейчас находится на территории Краснодара, однако скрывается от родственников и правоохранителей. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые, одет в темную куртку с капюшоном, светлую кепку, при себе носит рюкзак светлого цвета. Информацию о местонахождении подростка просят сообщить в полицию.

В городе сейчас также идут поиски пропавшей 15-летней Анастасии. Девушка вышла на связь с правоохранителями, но домой возвращаться не хочет.

Вячеслав Рыжков

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