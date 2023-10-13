Пропавшая девочка в Краснодаре сама сбежала из дома и не хочет возвращаться

В Краснодаре продолжаются поиски 15-летней Анастасии. Девочка, как выяснилось, сама сбежала из дома, пишет издание Юга.ру со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лиза Алерт Фото: Лиза Алерт

«Позже полицейским удалось связаться с подростком. Девушка сказала, что сама ушла из дома и не намерена возвращаться. Ее поиски продолжаются»,— говорится в публикации.

Поиски Анастасии идут уже шестой день. Ее приметы публиковал поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры ищут девочку вместе с полицией.

Вячеслав Рыжков

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