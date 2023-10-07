Туроператоры раздают скидки

Российским туристам предлагают скидки на фоне ослабления рубля. Туроператоры используют маркетинговые ходы для поддержания спроса, сообщают «Известия». В низкий сезон на рынке появляется много спецпредложений, в том числе повышение класса номера в отеле или добавление бесплатного места на ребенка. Особенно это касается популярных стран. В то же время наблюдается и тренд на снижение глубины продаж. Россияне покупают туры за несколько недель до вылета. Это в том числе стимулирует отели и авиакомпании создавать более выгодные предложения, чтобы заполнять пустые места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Самыми востребованными у российских туристов остаются Египет и Труция, хотя интерес к более экзотическим и дорогим направлениям также повышается, рассказал директор турфирмы Пантеон Анатолий Гаркушин:

«Самые популярные, как обычно, Египет и Турция. Также очень интересны Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы и Объединенные Арабские Эмираты. Чем дороже, тем ниже спрос, но все продается. Есть дополнительные рейсы на Шри-Ланку, поэтому цены еще упадут, хотя они и так очень низкие. А на все остальное достаточно хороший спрос, поэтому там скидок не стоит ожидать. Говорят, что сейчас идет снижение глубины продаж, но это зависит уже от конкретного туроператора и от направления. Конкретно у нас есть небольшое снижение, если смотреть в общей массе, но бронирования идут уже на июнь 2024 года. Поэтому тенденция есть, но не такая сильная».

Временное снижение цен выгодно владельцам отелей и авиаперевозчикам из-за наступающего низкого сезона. А вот туры в наиболее популярные для зимы страны лучше покупать уже сейчас, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Отели, которые несут большие расходы на себя в низкий сезон, делают некоторые распродажи. Низкий сезон начнется сейчас в ноябре, когда Черное море уже холодное, а снега в горах еще нет. Распродаж можно ожидать по многим направлениям — Санкт-Петербург, Сочи. В ноябре будет и "черная пятница".

Таиланд, который сейчас можно купить на февраль или на март за, там, 300 тыс. руб. на двоих на 10 дней, через два месяца будет стоить уже 400 тыс. руб. или 500 тыс. руб.. И не только, кстати, Таиланд. Вырастут в цене и путевки во Вьетнам, Малайзию, Индонезию, Сингапур. Поэтому я могу точно сказать, если вы собираетесь зимой в страны Юго-Восточной Азии или Объединенные Арабские Эмираты, туры надо покупать уже сейчас, в октябре».

Помимо Юго-Восточной Азии, лидером по предварительным бронированиям на новогодний период стала Белоруссия, сообщает РБК. На внутренних направлениях в топе остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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Ульяна Горелова