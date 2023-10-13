Четыре тротуара в Ижевске дополнительно отремонтируют за счет сэкономленных средств

В столице Удмуртии дополнительно отремонтируют четыре участка тротуаров на деньги, сэкономленные на основных ремонтах. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков, пишет пресс-служба муниципалитета. Общая протяженность составит почти 3,4 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В частности, работы пройдут на ул. 10 лет Октября (правая сторона от Пушкинской до Удмуртской), на переулке Широкий (от К. Маркса до М. Горького), по проезду от дома №86 по ул. Буммашевская до Школы кадетского движения, а также на улице Удмуртская (участок у первого корпуса УдГУ от Кирова до Ленина).

«Большой объем работ в этом году был выполнен. По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" сделано шесть дорог. Плюс, гордость, я считаю: отремонтирована ул. Кирова. Она стала комфортной для передвижения: сделаны асфальт, трамвайные линии, посадочные площадки»,— отметил господин Чистяков.

В настоящее время подрядная организация приступила к ремонту тротуара на ул. Удмуртская на участке от Красногеройской до Лихвинцева. Завершить все работы дорожники должны до конца ноября.