В Воронеже полностью открыто движение по Остужевской развязке

С 13 октября в Воронеже было полностью открыто движение по двухуровневой развязке пересечении улиц Минской и Остужева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Движение было открыто по постоянной схеме — по обоим путепроводам, по двум направлениям под ним и по восьми съездам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Мэр Вадим Кстенин отметил, что движение было открыто раньше запланированного срока. «Произойти это должно было только в конце следующего года. Однако благодаря профессиональной и слаженной работе подрядных организаций и городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства, применению различных временных схем проезда запустить движение по развязке нам удалось значительно раньше срока. Благодарю дорожников за выполнение нашей договоренности, а горожан — за терпение. Такого масштаба стройки совсем без сложностей не бывают»,— сказал господин Кстенин.

По данным мэрии, завершающие работы на развязке продолжатся, но «не станут препятствовать автотранспорту» В частности, будет выполняться устройство конусов, коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

В 2024 году власти обещают провести «серьезное озеленение» и высадить более 4 тысяч саженцев деревьев взамен вырубленной части леса, который ранее рос на месте части развязки

«Ни один масштабный проект в Воронеже на сегодняшний день невозможно начать без поддержки правительства региона. В настоящее время готовим документы планирования на следующий финансовый год, которые направим коллегам»,— заключил Вадим Кстенин.

«Не подвели, спасибо! Продолжайте работать, поддержу»,— прокомментировал работу мэрии губернатор Александр Гусев.

Общая стоимость двух этапов реконструкции Остужевской развязки превысила 4,2 млрд руб. Контракт на первый этап работ за 1,2 млрд руб. в 2019 году получила петербургская компания «Возрождение», на второй этап в 2022-м — воронежское СМУ-90 за 1,7 млрд. В ходе работ первая очередь подорожала до 1,5 млрд, вторая — до 2,1 млрд. На данный момент, как сообщили «Ъ-Черноземье» источники в региональной власти, всеми заинтересованными сторонами обсуждаются особенности возможной реконструкции так называемого Остужевского «кольца», которая может стоить порядка 5 млрд руб. В мэрии сегодня подтвердили, что в будущем развязку планируется расширить, построив участок на улице Остужева от Северного моста до переходов через железнодорожные пути.

Напомним, что мэрия разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Воронежа до 2041 года. За это время власти планируют вложить в строительство новых дорог и реконструкцию старых, обновление подвижного состава и организацию новых видов транспорта 97,5 млрд руб.

Сергей Калашников

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