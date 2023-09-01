В Воронеже открыли движение по обоим путепроводам на улице Остужева

На улице Остужева в Воронеже, на выезде из города в направлении Тамбова, открыто автомобильное движение по двум путепроводам через железную дорогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Вадим Кстенин.

«На прошлой неделе подрядчик приступил к финальным работам в пришовных зонах и обновлению разметки на сооружении, где ранее трафик был пущен по временной схеме. Тогда тоже возникали локальные сложности, вызванные влажностью покрытия на различных участках из-за периодически выпадавших осадков. Однако дорожники нарастили темпы — трудились круглосуточно и выполнили поставленную задачу»,— сообщил господин Кстенин.

По его словам, «еще какое-то время будут продолжаться небольшие завершающие работы по покраске бетонных поверхностей опор и другие работы, однако на движении это не отразится».

Ранее на этом участке существовал только один путепровод. Запуск одного нового и одного реконструированного путепроводов — один из этапов реконструкции Остужевской развязки. Общая стоимость двух этапов превышает 4,2 млрд руб. Контракт на первый этап работ за 1,2 млрд руб. в 2019 году получила петербургская компания «Возрождение», на второй этап в 2022 году — воронежское СМУ-90 за 1,7 млрд. В ходе работ первая очередь подорожала до 1,5 млрд, вторая — до 2,1 млрд.