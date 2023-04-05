«Это некая фантазия»

Мэрия разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) Воронежа до 2041 года. За это время власти планируют вложить в строительство новых дорог и реконструкцию старых, обновление подвижного состава и организацию новых видов транспорта 97,5 млрд руб. Впрочем, детальные планы есть только на первый этап — 2023–2027 годы. Сами чиновники предметно о проектах готовы говорить в трехлетней перспективе, на которую верстается городской бюджет. По мнению местных депутатов, сейчас невозможно спрогнозировать, какой объем средств предоставят региональные и федеральные власти, но стратегический документ необходим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа может потребовать почти 100 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа может потребовать почти 100 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заседание комиссии гордумы Воронежа по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству, на котором был представлен проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2041 года, началось символично — с небольшого опоздания председателя комиссии Александра Сысоева. Депутат застрял в пробке.

Мэр Вадим Кстенин поручил разработать ПКРТИ, а также документы по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры в начале 2023 года. Все программы увязаны с генпланом Воронежа, который также действует до 2041-го. ПКРТИ разбита на два этапа — на 2023–2027 годы и на 2028–2041 годы. На ее реализацию, следует из имеющегося у «Ъ-Черноземье» документа, предполагается направить 97,5 млрд руб., из которых 87,1 млрд может предоставить областной бюджет, 6,5 млрд — федеральный и 3,4 млрд — городской, а еще 458 млн ожидают из внебюджетных источников.

На первом этапе планируется потратить 30,3 млрд (25,4 млрд областных, 3,7 млрд федеральных, 808,5 млн городских и 450,8 млн внебюджетных средств), на втором — 67,2 млрд (61,8 млрд областных, 2,8 млрд федеральных, 2,7 млрд городских и 7,2 млн внебюджетных средств).

Между двумя направлениями — дорожной и транспортной инфраструктурой — финансирование поделено примерно поровну. На дорожные проекты выделяется 48,9 млрд, в том числе 17,9 млрд на первом этапе и 31,1 млрд на втором. Еще 48,5 млрд, в том числе 12,4 млрд на первом этапе и 36,1 млрд на втором, планируется на транспортную инфраструктуру.

О ПКРТИ на комиссии докладывали руководитель управления городского хозяйства Олег Котов и глава управления транспорта Сергей Латынин. В программе заложены уже начатые или готовящиеся к старту крупные стройки — Остужевская развязка, дублер Московского проспекта, расширение улицы Ломоносова, соединяющий авиазавод с микрорайоном ВАИ путепровод и другие. Среди перспективных дорожных проектов в очередной раз заявлялось создание «большого воронежского кольца» со строительством еще двух мостов через водохранилище. В части транспортного развития чиновники вновь упомянули создание метробуса.

Несколько этих проектов вызвали у депутатов дополнительный интерес. Так, Дмитрий Швецов уточнил, как будет организовано движение метробуса, приведя в пример Стамбул. Олег Котов отметил, что скорее за основу будет взят проект с улицей Щорса в Белгороде. «В Белгороде я не был»,— ответил депутат и удивился технологиям, по которым датчики монтируются в дорожное покрытие, а при приближении транспорта дают ему зеленый свет на светофоре.

Довольно спокойно члены комиссии отнеслись к проектам, которые потенциально могут вызвать общественный резонанс. Речь идет об уже приведшем к «социальному напряжению» строительстве дороги через Нагорную дубраву. Трасса должна соединить набережную Максима Горького с Московским проспектом, причем в этом месте планируется «полный клеверный лист» для разгрузки транспортного потока от расположенных неподалеку яблоневых садов, где ожидается возведение более 700 тыс. кв. м жилья.

По словам Олега Котова, инфраструктурный проект может быть реализован в течение пяти лет, а лес, «к сожалению», придется рубить. Депутаты согласились, так как на альтернативы нужны «сотни миллионов рублей».

Второй проект — строительство ливневого коллектора, который должен собирать стоки от возводимого жилья на яблоневых садах и уже построенных поблизости крупных жилкомплексов. Он будет соединен с другим коллектором под Центральным парком, чтобы таким образом устроить сброс в водохранилище. В рамках проекта также планируется строительство очистных сооружений «в районе» ботанического сада. Депутаты обошлись без вопросов.

Рассказывали чиновники и о более экзотических планах — например, о водном транспорте для «туристических прогулок». Власти, следует из проекта программы, планируют до 2030 года построить девять причалов, чтобы короткие маршруты связали оба берега водохранилища. На каждой пристани ждать транспорт придется 30–60 минут, а для организации такого движения необходимы небольшие суда. Сезон навигации в Воронеже обозначен с 15 апреля по 1 ноября. В проект могут войти частные перевозчики. Однако прогнозировать пассажиропоток пока чиновники не могут. Депутаты согласились, что проект может бы нерентабельным для инвесторов.

Олег Латынин также заверил, что в Воронеже не будет закрыто троллейбусное движение. Однако у города и области нет большого объема средств на полное обновление инфраструктуры, а это не только сам транспорт, но также подстанции и кабельные линии. Сейчас власти прорабатывают возможность концессии. В начале марта стало известно о переговорах с группой «Синара», которая может инвестировать 8 млрд руб. Вариант с электробусами господин Латынин отмел: «В морозы батарея быстро разряжается, а стоит электробус в четыре раза дороже. Пока еще нет машин, которые бы в любые морозы без подзарядки проезжали 200-300 км». Кроме того, ЮВЖД планирует построить 16 остановок для развития рельсового движения.

Некоторые проекты упоминались вскользь. Так, за 15 лет планируется организация 133,2 км велодорожек. А до 2030 года в Воронеже с привлечением частных инвестиций может появиться еще 1,6 тыс. мест на платных парковках. О финансировании чиновники почти не говорили. По словам Олега Котова, бюджет верстается на три года и предметно можно обсуждать проекты только на этот срок. Олег Латынин отметил, что метробус потребует «миллиардов рублей» и для него еще не создана документация. Прошлым летом он оценивался в 27 млрд.

Впрочем, финансирование некоторых мероприятий представлено в проекте ПКРТИ Воронежской агломерации до 2035 года, который также есть в распоряжении «Ъ-Черноземье». Создание северного участка «большого воронежского кольца» с мостом оценивается в 24,9 млрд, два этапа метробуса — в 20,7 млрд, три этапа Остужевской развязки — в 7,2 млрд, строительство и капремонт некоторой троллейбусной инфраструктуры — в 2,6 млрд, организация причалов на водохранилище — в 638,5 млн.

Александр Сысоев отметил, что концепция — это «всегда некая фантазия», но стратегию надо видеть. По его словам, обсуждение строительства двух мостов идет с 1995 года и может еще продлиться. «Существуют реальные решения, на которые предусмотрено финансирование в трехлетнем бюджете: Остужевская развязка, дублер Московского проспекта, дорога Тимирязева — Ломоносова. Над остальными "хотелками" власти будут трудиться»,— подытожил депутат.

Господин Сысоев объяснил, что сейчас невозможно «прогнозировать мощь» направляемых средств на намерения вроде метробуса — ни региональных, ни федеральных: «А масштабы проектов большие и, можно сказать, громоздкие».

Принять проект ПКРТИ депутаты могут на сессии 12 апреля.

Александр Прытков