Ярославский суд признал законным изъятие акций ТГК-2 в пользу государства

Ярославский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об изъятии 83% акций ПАО ТГК-2 в пользу государства по иску Генпрокуратуры РФ. В удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков было отказано. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

14 июля Ленинский районный суд Ярославля удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ об изъятии акций ПАО ТГК-2 у Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, ООО «Корес инвест», Леонида Лебедева и ООО «Долговое агентство», которое является дочерним предприятием ПАО ТГК-2. Истец настаивал на том, что компании получили акции в результате коррупционного дела Леонида Лебедева, поэтому должны быть изъяты в пользу государства.

Ответчики не согласились с решением суда и подали апелляционные жалобы. Они ссылались на то, что суд не уведомил надлежащим образом ответчиков о судебном заседании и вынес решение без необходимой доказательной базы. Ответчики настаивали на отмене решения Ленинского суда.

Сегодня, 13 октября, Ярославский областной суд рассмотрел жалобы и «не нашел оснований» для их удовлетворения. Решение Ленинского суда об изъятии акций ТГК-2 осталось без изменений и вступило в силу. «83% акций ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" обращены в доход Российской Федерации. Решение вступило в законную силу»,— сообщили в суде.

Представитель ООО «Корес инвест» сообщил «Ъ», что пять ответчиков продолжат обжаловать решение суда первой инстанции уже в кассационном суде.

Информацию о том, как государство возвращает себе ранее приватизированные предприятия, «Ъ» собрал в справке «Как прокуроры конфискуют бизнес-активы».

Алла Чижова, Ярославль