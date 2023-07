ТГК-2 взяли под надзор и конфискацию

Суд в Ярославле за одно заседание по иску Генпрокуратуры конфисковал более 80% акций ПАО «ТГК-2», компании, контролирующей энергетические активы в пяти областях России. По версии надзора, бенефициар ПАО экс-сенатор Леонид Лебедев, находящийся в розыске по ряду уголовных дел, приобрел бизнес на коррупционные доходы и незаконно занимался им, будучи членом СФ. Ответчики собираются обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Леонид Лебедев, говорилось в прокурорском иске, рассмотренном Ленинским районным судом Ярославля в пятницу, являлся членом Совета федерации от Чувашии с 2002 по 2015 год. Назначение требовало от него отказа от предпринимательской деятельности, однако тогдашний член «Единой России», по версии надзора, занимался ею весьма активно. В результате в 2008 году он приобрел 99% ООО «Корес Инвест», которое в «целях создания ложной видимости соблюдения закона» передал в доверительное управление группе «Синтез». Фактически единственным участником последнего являлась супруга господина Лебедева, домохозяйка. Затем господин Лебедев и «Корес Инвест» приобрели акции ТГК-2.

«Лебедев совершил коррупционное преступление»,— утверждал представитель Генпрокуратуры Иван Жданов, отмечая, что его оппонент с 2002 по 2008 год задекларировал доход в 710 млн руб. и легальных средств на покупку акций не имел.

В материалах дела отмечалось, что господин Лебедев лично участвовал в руководстве ТГК-2. Во всяком случае, заседания совета директоров компании проходили в Москве в офисе, где располагались приемная сенатора, группа «Синтез» и «Корес Инвест». «Совет директоров ТГК-2 также состоял из лиц, аффилированных организаций, бенефециаром которых являлся Лебедев»,— отмечал прокурор Жданов.

Впоследствии пакет акций сенатора был передан в подконтрольные ему, по версии надзора, организации, которые были представлены в суде в качестве ответчиков: Janan Holdings Ltd, Raltaka Enterprises Ltd и Litim Trading Ltd. «Все это было сделано для того, чтобы скрыть факт владения Лебедевым акциями ТГК-2, а также его личного участия в управлении генерирующей компанией»,— сообщил прокурор Жданов, отметив, что доход от деятельности ТГК в любом случае получал сенатор, на структуры которого выводились средства.

Ответчики называли иск «абсолютно необоснованным, надуманным и основанным на лозунгах». В частности, они отмечали, что никаких доказательств того, что «Корес Инвест» купил акции ТГК-2 за счет средств господина Лебедева не существует. Зато есть доказательства того, что в 2008 году организация брала кредит в банке на покупку этих акций на сумму около 16 млрд руб. Но, чтобы представить их ответчикам, понадобилось время, а суд его не дал.

«Уставный капитал "Корес" — 10 тыс. руб. На каких основаниях организация получила такой кредит? У нее не было никаких активов и доходов, чтобы брать такой кредит»,— заявил в ответ прокурор. По его словам, доводов в иске достаточно: приобретение акций, извлечение и сокрытие этих доходов в иностранных юрисдикциях и использование иностранных финансовых инструментов. «Вместе это называется незаконное обогащение»,— резюмировал он.

«Есть такое выражение: по существу — все правильно, а по форме — издевательство. А в данном случае и по форме все неправильно, и по существу»,— пытались парировать доводы истца представители ответчиков, но иск об обращении акций ТГК-2 был полностью удовлетворен.

В самой компании от комментариев воздержались, а юристы, участвовавшие в разбирательстве, заявили, что обжалуют решение как незаконное и необоснованное.

Между тем следует отметить, что, согласно сложившейся практике, иски Генпрокуратуры, в которых она опирается, в частности, на занятие ответчиками бизнесом во время их работы в органах госвласти, становятся обычным делом. В частности, это стало основанием для обращения в доход государства акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO). Суд решил, что оно приобреталось в том числе на коррупционные доходы экс-сенатора Магомеда Магомедова.

Алла Чижова, Ярославль; Николай Сергеев