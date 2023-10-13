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Эксперты отсортировали мусор

Подготовка к строительству АМСК на Ямале вызвала вопросы

Как стало известно «Ъ-Урал», независимая экспертиза считает недостаточным объем выполненных инженерно-геологических работ для строительства трех автоматизированных мусоросортировочных комплексов (АМСК) в ЯНАО — в Салехарде, Муравленко и Новом Уренгое. Главгосэкспертиза России по одному из них вынесла отрицательное заключение, по двум — положительное. Приступить к строительству АМСК планируется в 2024 году. Независимые эксперты опасаются, что несоблюдение нормативов при проведении инженерно-геологических работ может привести к существенному ущербу окружающей среде.

Независимые эксперты разглядели недостатки при проведении инженерно-геологических работ для строительства АМСК на Ямале

Независимые эксперты разглядели недостатки при проведении инженерно-геологических работ для строительства АМСК на Ямале

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Независимые эксперты разглядели недостатки при проведении инженерно-геологических работ для строительства АМСК на Ямале

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с ТКО на территории ЯНАО» и национального проекта «Экология» в трех городах ЯНАО — Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде — до 2025 года планируется строительство автоматизированных мусоросортировочных комплексов с полигонами, установками термического обезвреживания и компостирования отходов. Предполагается, что общая мощность комплексов составит 203 тыс. тонн ТКО в год. Общая стоимость проектов составит 11,8 млрд руб., большую часть которой — 11,3 млрд руб. — выделит Российский экологический оператор (РЭО).

В январе 2022 года началось проектирование мусоросортировочных комплексов. Заказчиком проектов АМСК выступил департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. Разработчиком проектно-сметной документации стал «НИИ Проект "Территориальная мастерская №17"». В июне-августе 2022 года компании «ГСС» и «ГеоБур» провели инженерно-геологические изыскания.

В мае 2023 года проектная документация на три объекта получила положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Главгосэкспертиза России одобрила строительство АМСК в Муравленко и в Салехарде, однако на строительство объекта в Новом Уренгое было выдано отрицательное заключение.

При этом, по сведениям «Ъ-Урал», в июле специалисты Института судебных экспертиз и криминалистики установили, что фактический объем инженерно-геологических изысканий, выполненных на площадках ТКО в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко, не соответствует заявленному в технических отчетах «ГСС» и «ГеоБур». Так, эксперты заявили, что на площадке в Салехарде пробурено 26 скважин вместо 90, в Новом Уренгое — 4 вместо 78, в Муравленко — 47 вместо 90. По их данным, диаметр и местонахождение скважин не соответствуют заявленным.

Эксперты в отчете отметили, что следов существования или тампонирования иных скважин не обнаружено. Они связывают это с тем, что компании «ГСС», «ГеоБур» и «Территориальная мастерская №17» являются микропредприятиями со среднесписочной численностью три, девять и пять человек соответственно.

«Строительство и эксплуатация АМСК с полигоном может повлечь за собой разрушение зданий и сооружений объекта, причинение существенного вреда окружающей среде, в том числе загрязнению подземных вод, угрожать жизни и здоровью людей, работающих на объекте и проживающих на территории ЯНАО»,— содержится в одном из заключений. Аналогичные выводы сделаны в отношении всех трех объектов.

В Главгосэкспертизе России «Ъ-Урал» сообщили, что в компетенцию учреждения не входит проверка подлинности предоставленных документов. «Однако выявление экспертом в материалах инженерных изысканий, представленных для проведения экспертизы, подложных документов, по мнению учреждения, необходимо рассматривать как существенные недостатки»,— добавили в пресс-службе.

В ответ на запрос «Ъ-Урал» в Росприроднадзоре ответили, что экспертиза проводилась раньше, чем были подготовлены заключения независимых экспертов, поэтому они не рассматривались. Дополнительную проверку служба проводить не намерена.

В августе департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО объявил торги на право заключения концессионных соглашений о создании и эксплуатации АМСК с полигоном в Муравленко, Новом Уренгое и Салехарде. Предполагается, что участники соглашений будут определены не позднее февраля 2024 года.

В администрациях Муравленко, Салехарда и Нового Уренгоя «Ъ-Урал» пояснили, что «организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизацию, обезвреживанию и захоронению ТКО относится к полномочиям субъектов РФ» и посоветовали обратиться в департамент тарифной политики, энергетике и ЖКХ ЯНАО. На запрос «Ъ-Урал» в департаменте ответили, что проектирование АМСК в трех городах завершено. «Государственная экологическая экспертиза на объекты ТКО не относится к компетенции субъекта Российской Федерации»,— пояснил директор департамента Дмитрий Афанасьев.

Анастасия Таначева

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