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Коммерсантъ FM
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Прибыль «Русагро» за первое полугодие выросла до 13,19 млрд

Холдинг «Русагро» в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль до 13,19 млрд руб. с 470 млн руб. годом ранее, сообщает Reuters со ссылкой на отчетность компании. Ее выручка сократилась до 106,5 млрд руб. со 127,2 млрд руб. в прошлом году, скорректированный показатель EBITDA упал на 48%, до 15,6 млрд руб.

По итогам второго квартала прибыль «Русагро» составила 7,8 млрд руб., тогда как в 2022 году компания за аналогичный период получила чистый убыток в размере 1,49 млрд руб. Ее выручка за квартал сократилась до 59,2 млрд руб. с 65,7 млрд руб. в прошлом году.

Скорректированный показатель EBITDA за этот период упал на 38% в годовом выражении, до 8,5 млрд руб. Чистый долг компании на 30 июня составил 80,04 млрд руб.

По итогам первого квартала чистая прибыль группы «Русагро» выросла на 176% год к году, до 5,417 млрд руб. или $74 млн. Выручка при этом снизилась на 23%, до 47,395 млрд руб.

Лаура Кеффер

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