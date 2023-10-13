«Селигдар» в 2024 году нарастит мощность фабрики на Рябиновом до 1,7 млн тонн в год

Полиметаллический холдинг «Селигдар» (MOEX:SELG) планирует в 2024 году увеличить производительную мощность золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе Рябиновый до 1,7 млн тонн руды в год. В настоящее время мощность фабрики составляет 1,6 млн тонн руды в год.

Как сообщила пресс-служба холдинга, нарастить производительную мощность фабрики в следующем году удастся за счет установки третьего чана. Следующим этапом модернизации предприятия на Рябиновом будет его оснащение шестью гидроциклонами, которые повысят качество помола, но не увеличат циркуляционную нагрузку на второй стадии измельчения при переработке 1,7 млн тонн руды в год.

«Селигдар» входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота (272 тонны по состоянию на 2022 год) и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова (405 тыс. тонн).

Золотоизвлекательная фабрика на месторождении Рябиновое в Якутии запущена в эксплуатацию в 2017 году. На фабрике выполняется весь технологический цикл от руды до катодного золота. В сентябре 2023 года на фабрике был запущен в производство третий контактный чан для предварительного цианирования, что позволило увеличить время цианирования и сорбции на 12 часов и сохранить максимальный уровень извлечения до 90% золота.

Милена Костерева