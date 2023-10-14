К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Покров Пресвятой Богородицы
В 910 году в осажденном врагами Константинополе во Влахернском храме Пресвятой Богородицы Патриарх Евсевий в присутствии императора Византийского Льва VI совершал Всенощное бдение. В храме, где находились пояс и риза Девы Марии, усердно молились об избавлении Царьграда от неприятеля. Среди молящихся был блаженный Андрей со своим учеником Епифанием. Ранним утром блаженный Андрей увидел, как из алтаря в сопровождении ангелов и святых выходит Божия Матерь, Которая приклонила Свои колени для молитвы за жителей осажденного города, затем сняла с Себя мафорий (от греч. μαφoριον — наплечное покрывало) и, воспарив над молящимися, укрыла их Своим покровом. Когда молящиеся вышли из храма, то вражеские корабли уже покинули воды Константинополя!
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Это событие легло в основу праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Чудесное избавление города от нашествия иноплеменников было воспринято как заступничество Божией Матери, Ее защита и покровительство. Рассказ блаженного Андрея вошел в его житие и в дальнейшем вдохновил святого князя Андрея Боголюбского на строительство храма Покрова на Нерли, а праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал любимым праздником православных Святой Руси. Ведь в нем соединяются Церковь земная и Церковь Небесная.
Пресвятая Богородица, небесные силы не принимают участия в суетных земных попечениях людей, но благодаря молитвам Церкви земной они приходят на помощь в самые трагичные времена человеческой жизни. Блаженный Андрей и Епифаний лицезрели Божию Матерь и святых во Влахернском храме, потому что были преисполнены верой во Христа. И Матерь Божия вмешалась в ход человеческой истории, защитив от гибели молящихся. «По вере вашей, да будет вам» (Мф. 9,29) — эти слова Христа открывают нам путь к общению с Небесной Церковью и заступничеству Матери всех живущих — Пресвятой Девы Марии. Так будем же усердно молиться о спасении душ наших, защите нашего Отечества и умножении любви в нашем мире, «лежащем во зле» (Ин. 5,19). Пресвятая Богородица, покрой нас своим омофором и сохрани нас от всякого зла! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!