К читателям газеты «Коммерсантъ»

Покров Пресвятой Богородицы

В 910 году в осажденном врагами Константинополе во Влахернском храме Пресвятой Богородицы Патриарх Евсевий в присутствии императора Византийского Льва VI совершал Всенощное бдение. В храме, где находились пояс и риза Девы Марии, усердно молились об избавлении Царьграда от неприятеля. Среди молящихся был блаженный Андрей со своим учеником Епифанием. Ранним утром блаженный Андрей увидел, как из алтаря в сопровождении ангелов и святых выходит Божия Матерь, Которая приклонила Свои колени для молитвы за жителей осажденного города, затем сняла с Себя мафорий (от греч. μαφoριον — наплечное покрывало) и, воспарив над молящимися, укрыла их Своим покровом. Когда молящиеся вышли из храма, то вражеские корабли уже покинули воды Константинополя!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это событие легло в основу праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Чудесное избавление города от нашествия иноплеменников было воспринято как заступничество Божией Матери, Ее защита и покровительство. Рассказ блаженного Андрея вошел в его житие и в дальнейшем вдохновил святого князя Андрея Боголюбского на строительство храма Покрова на Нерли, а праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал любимым праздником православных Святой Руси. Ведь в нем соединяются Церковь земная и Церковь Небесная.

Пресвятая Богородица, небесные силы не принимают участия в суетных земных попечениях людей, но благодаря молитвам Церкви земной они приходят на помощь в самые трагичные времена человеческой жизни. Блаженный Андрей и Епифаний лицезрели Божию Матерь и святых во Влахернском храме, потому что были преисполнены верой во Христа. И Матерь Божия вмешалась в ход человеческой истории, защитив от гибели молящихся. «По вере вашей, да будет вам» (Мф. 9,29) — эти слова Христа открывают нам путь к общению с Небесной Церковью и заступничеству Матери всех живущих — Пресвятой Девы Марии. Так будем же усердно молиться о спасении душ наших, защите нашего Отечества и умножении любви в нашем мире, «лежащем во зле» (Ин. 5,19). Пресвятая Богородица, покрой нас своим омофором и сохрани нас от всякого зла! С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский