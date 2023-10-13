ПГНИУ обжалует решение о взыскании выплат в пользу экс-работников

Пермский государственный национальный исследовательский университет направит апелляционную жалобу на решение Дзержинского райсуда Перми. Ранее он взыскал около 2 млн руб. стимулирующих выплат в пользу бывших сотрудников аппарата вуза. Как говорится в сообщении пресс-службы ПГНИУ, в университете считают, что приказ бывшего руководителя вуза (ректора Дмитрия Красильникова.— «Ъ-Прикамье») об установлении выплат является необоснованным. В частности, в университете считают, что локальный акт неправомерно установил бессрочные стимулирующие выплаты ряду сотрудников управленческого звена. Формально деньги должны были начисляться за высокую нагрузку и добросовестное исполнение порученных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ПГНИУ утверждают, что, вопреки коллективному договору и рекомендациям Минобрнауки, документ не устанавливал четких критериев выплат, поэтому они начислялись без фактической оценки деятельности работников. Более того, выплаты производились без заключения двухуровневой комиссии, которая и должна была оценивать их труд. В отсутствие этих документов выплаты являются необоснованными. «Эту позицию подтвердили результаты проверки, проведенной Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю по запросу УФСБ по Пермскому краю. Аналогичные выплаты за 2021 и 2022 год были квалифицированы как неправомерное расходование денежных средств»,— говорится в сообщении пресс-службы. В итоге, по данным вуза, и.о. ректора Игорь Германов отменил спорный документ. Теперь стимулирующие выплаты начисляются после ежемесячной оценки результатов труда сотрудников.

Напомним, весной 2023 года сотрудники ПГНИУ подали в Дзержинский райсуд 12 исков к вузу с требованием выплатить надлежащие им надбавки к зарплате. По словам истцов, выплаты прекратились в марте, когда новый ректор Игорь Германов отказался от выплат надбавок, установленных его предшественником Дмитрием Красильниковым 19 января 2023 года. Рассмотрев требования в рамках одного спора, суд частично их удовлетворил и решил взыскать с университета в общей сложности около 2,01 млн руб.