Задержан директор компаний, связанных с экс-главой самарского кассационного суда

Следствие задержало директора ООО «Хорс» и ООО «Эра» Дмитрия Полянского по подозрению в мошенничестве. По данным силовиков, организации аффилированы бывшему председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову. Дмитрий Полянский не признает своей вины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации следствия, на указанные компании, соучредителем которых являлся сын Александра Ефанова Иван Ефанов, оформлялись земли в природоохранных зонах Самары: на Первой просеке и на острове Поджабный. В связи с этим были возбуждены уголовные дела.

Кроме того, установлено, что на Дмитрия Полянского оформлено шесть договоров доверительного управления квартирами семьи Ефановых. При этом брат господина Полянского является начальником отдела материально-технического обеспечения Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Ранее суд Октябрьского района Самары принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии земли на Первой просеке у ООО «Хорс». Организация аффилирована бывшему председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову. Речь идет о территории площадью 3,7 га.

Евгений Чернов