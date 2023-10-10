Генпрокуратура добивается изъятия земли у экс-главы кассационного суда из Самары

Суд Октябрьского района Самары принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об изъятии земли на Первой просеке у ООО «Хорс». Организация аффилирована бывшему председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову. Речь идет о территории площадью 3,7 га. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«На очереди — аналогичный иск об изъятии 40 га на о. Поджабном, включая и личное поместье судьи. Ранее по обеим аферам были возбуждены уголовные дела»,— говорится в сообщении.

До этого суд арестовал земельный участок на острове Поджабный, принадлежащий Александру Ефанову. Имущество арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве при приватизации земли площадью 40 га ООО «Эра», совладельцем которого в прошлом был сын экс-председателя суда Иван Ефанов. В постановлении суда указано, что, по данным следствия, участок земли является объектом преступного посягательства и получен в результате преступных действий.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Эра" преступных действий».

Георгий Портнов