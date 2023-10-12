Пропавшую девочку-подростка пятый день ищут в Краснодаре
В Краснодаре пятый день идут поиски пропавшей девочки-подростка. В Telegram-канале поискового отряда «Лиза Алерт» Краснодарского края сообщается, что 15-летняя Анастасия пропала 8 октября и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Фото: Лиза Алерт
В сообщении сказано, что рост девочки – 155 сантиметров, телосложение худощавое. У пропавшей темные волосы и карие глаза. Анастасия была одета в черную футболку, темно-синюю юбку и белые кроссовки. Имеющуюся информацию о том, где находится подросток, можно сообщить по телефону 8 800 700 5452.
Еще одну 15-летнюю девочку искали в Каневском районе края. Она несколько дней не выходила на связь, ее нашли в Ростове-на-Дону.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram