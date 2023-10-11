В израильской армии отрицают атаку дронов со стороны Ливана
В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ни один дрон не вторгся в воздушное пространство страны с севера, несмотря на объявленную ранее крупномасштабную воздушную тревогу. В соцсетях ранее появлялись сообщения о том, что со стороны Ливана в сторону Израиля было запущено большое количество беспилотников.
«На севере не было никаких инцидентов с безопасностью, оповещения были активированы по ошибке. Пока неясно, что стало причиной ошибки, ЦАХАЛ расследует инцидент»,— сообщил официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари (цитата по The Jerusalem Post).
Ранее сегодня, 11 октября, посольство РФ в Израиле сообщало, что «города на севере Израиля подверглись массированной атаке со стороны Ливана». «Жителям приказано немедленно войти в убежища и находиться там до последующего уведомления. Это реальность, в которой вынуждены находиться жители Израиля»,— отмечалось в сообщении диппредставительства.
Подробнее о войне на Ближнем Востоке читайте в интервью «Ъ» с послом Израиля в России Александром Бен Цви.