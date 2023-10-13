В Японии направили в суд иск о роспуске секты, связанной с убийством Абэ

Власти Японии направили в окружной суд Токио иск о роспуске религиозной организации «Церковь объединения», которая фигурировала в деле об убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters Фото: The Yomiuri Shimbun / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters Фото: The Yomiuri Shimbun / Reuters

Это первый случай в Японии, когда религиозную организацию могут ликвидировать в связи с гражданско-правовыми нарушениями. Иск о ликвидации ранее подавали против террористической секты «Аум синрикё» (запрещена в РФ). Но тогда речь шла о тяжких преступлениях, которые привели к гибели людей.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время публичного выступления. Стрелявший в него бывший военный моряк Тэцуя Ямагами считал, что премьер был связан с Церковью объединения, которая разорила его семью. Его мать пожертвовала секте $670 тыс.

По оценке японских властей, от действий Церкви объединения пострадали 169 человек, причиненный ущерб составил около 2,4 млрд иен ($16 млн). В течение года следователи собирали улики против секты.

Согласно законодательству Японии, религиозная организация может быть распущена, если суд посчитает, что она наносит вред общественному благосостоянию. Если суд удовлетворит иск, Церковь объединения потеряет статус религиозной организации и вместе с этим налоговые послабления. Однако организация сможет продолжить работу в качестве частной компании.

Подробнее о гибели премьера — в материале «Ъ» «Ничто на земле не проходит бесстрельно».

Анастасия Ларина