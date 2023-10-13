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В Челябинске продают недостроенную гостиницу за 22 млн рублей

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениями Челябинска объявил аукцион по продаже объекта незавершенного строительства на Свердловском проспекте. Начальная цена недостроя, расположенного на земельном участке, который предназначен для размещения здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа, составляет 22,1 млн руб., сообщает администрация города.

Объект расположен восточнее дома №7 по Свердловскому проспекту. Степень готовности составляет 15%, площадь – 8,7 тыс. кв. м. Недострой был изъят по решению суда у ООО «Каскад».

Заявки на участие в аукционе будут принимать с 16 октября по 17 ноября. Торги назначены на 21 ноября.

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