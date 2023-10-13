Краевая налоговая служба банкротит бывшую фирму Владимира Нелюбина

Краевая налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании банкротом ООО «В. А. и КО». В картотеке арбитражного суда иск зарегистрирован 11 октября, к производству пока не принят.

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ООО «В. А. и КО» было учреждено бывшим акционером Экопромбанка Владимиром Нелюбиным и его супругой Венерой. В 2016 году оно перешло в собственность Ивана Борисенко. В 2020 году компания была признана банкротом. В 2021-м процедура была прекращена из-за отказа всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника банкротом. Юрист Станислав Шерстнев был единственным кредитором компании.

Недавно экс-председатель наблюдательного совета ОАО «АКБ “Экопромбанк“» Владимир Нелюбин был освобожден из колонии-поселения в Ростове-на-Дону, где он отбывал наказание за мошенничество. В 2019 году он был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы за хищение средств банка. В Железнодорожном райсуде Ростова-на-Дону пояснили, что господин Нелюбин освобожден условно-досрочно.