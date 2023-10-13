Связанные одним рулем

Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Республикой Беларусь о взаимном признании штрафов за нарушения правил дорожного движения. ГИБДД России и ГАИ Белоруссии будут обмениваться информацией обо всех нарушителях, включая тех, чьи транспортные средства попали в объективы дорожных камер. Штраф автовладельцам придет по почте. Сейчас из-за отсутствия координации ведомств многие владельцы автомобилей с белорусскими номерами штрафы просто не платят. Эксперты поддерживают инициативу и напоминают, что безнаказанно нарушают ПДД порой автомобили из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

О планах заключить межгосударственное соглашение и наладить обмен информацией о нарушителях власти России и Белоруссии говорят давно. Сначала проект соглашения одобрили президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, а 8 сентября 2022 года документ подписали главы МВД. Вчера соглашение ратифицировала Госдума. Цель инициативы, пояснил статс-секретарь МВД Игорь Зубов,— повысить безопасность дорожного движения.

Властям пока не удалось наладить полноценный контроль за нарушителями-иностранцами. Данных о количестве нарушений, которые совершаются россиянами в Белоруссии и белорусами — в России, нет. Известно, что за шесть месяцев 2023 года по вине граждан Республики Беларусь в РФ произошло 115 ДТП (против 104 за аналогичный период 2022 года), в которых погибло 25 человек. Проблемы возникают при фиксации нарушений дорожными камерами: приборы считывают белорусские номера, но данных на владельцев (ФИО, адрес в Белоруссии) у ГИБДД нет. В ведомственных базах имеются сведения лишь по некоторым автомобилям, и то при условии, что инспекторы установили эти сведения при проверке машин и после занесли их в систему. Таким образом, большинство нарушителей штрафы просто не платят.

После вступления соглашения в силу (его еще должны одобрить Совет федерации и президент Владимир Путин, поэтому точной даты нет) контроль за исполнением постановлений заметно упростится. Так, в случае, когда нарушителя остановил инспектор, после оформления протокола нарушителю дадут два месяца на уплату штрафа. Если этого не произойдет, ГИБДД России направит запрос в Белоруссию для исполнения постановления, к примеру, с помощью судебных приставов. Более сложный алгоритм предполагается в случае фиксации нарушений автоматическими комплексами. Допустим, машина с белорусскими номерами превысила скорость: номер распознан, данных на автовладельца нет. ГИБДД России направит в ГАИ Белоруссии запрос предоставить данные собственника транспортного средства. После этого российская сторона сформирует постановление и отошлет по указанному адресу. Если через 60 дней штраф не уплачен, следует запрос на принудительное исполнение. Аналогичная схема будет действовать в отношении россиян, нарушивших ПДД на территории Белоруссии, но с учетом местных законов. Например, срок добровольной уплаты штрафа в республике — месяц, а не 60 дней, как в России. Кроме того, в Белоруссии водителей штрафуют за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Запросы должны содержать дату, место, время правонарушения, вид назначенного наказания, норму закона, на основании которой вынесен штраф. Если нарушитель совершил два или более правонарушения, они могут быть оформлены одним запросом. Запросы могут посылаться обычными письмами или в электронном виде, степень готовности технической части электронного обмена пока не ясна. По сведениям “Ъ”, ГИБДД пробовала отправлять в Белоруссию тестовые пакеты со списками номеров машин, но ответа не дождалась. «Письмо счастья» в Белоруссию направляется, кстати, международным почтовым отправлением. Такая опция должна быть предусмотрена региональными контрактами с «Почтой России». По данным “Ъ”, полгода назад большинство субъектов имели эту возможность, но не все.

«Инициатором соглашения, безусловно, была российская сторона. Ведь мы в свое время открыли пространство для белорусских автомобилей. Их приехало много, они эксплуатировались у нас в постоянном режиме без оглядки на камеры,— говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Основным интересантом была Москва, которая жаловалась, что владельцы машин c белорусскими номерами не платят за парковку и не получают штрафы. Соглашение мы поддерживаем, все водители должны быть в едином правовом поле». При этом господин Шапарин говорит, что в Москве и других городах много также машин с номерами Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Их владельцы также нарушают, за ними также следует установить контроль.

Иван Буранов