Несмотря на введенную в прошлом году отсрочку от армии для IT-специалистов, сбои в схеме приводят к призыву сотрудников, выяснил “Ъ”. Причины в росте бюрократической нагрузки на систему военных комиссариатов и ошибках самих IT-компаний. Наибольшие риски возникают при смене работы. Повышение призывного возраста усугубит ситуацию, так как под удар могут попасть наиболее квалифицированные кадры, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России участились примеры призыва сотрудников IT-компаний на срочную службу в армии, несмотря на предусмотренную законодательством отсрочку, рассказали “Ъ” юристы. Случаи вручения повесток IT-специалистам отмечены в период весеннего и осеннего призыва (начался 1 октября и завершится 31 декабря).

Согласно иску от 6 октября, оспаривающему решение призывной комиссии Москвы, с которым ознакомился “Ъ”, сотрудник IT-компании получил повестку 2 октября с указанием прибыть к месту прохождения службы 16 октября. В заявлении говорится, что призывник работает в аккредитованной организации в области IT в должности «инженер» и имеет профильное высшее образование. В связи с этим «решение о призыве на военную службу быть принято не могло, так как истец имел отсрочку», следует из заявления. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, она сложилась из-за «некорректной работы госсистемы, в которую были переданы документы специалистами отдела кадров компании, а также бюрократических проволочек».

Аналогичный случай произошел в крупной российской IT-компании в период весеннего призыва. Как рассказала “Ъ” старший юрист адвокатского бюро «Калой ру» Алена Савельева, доверитель работал в аккредитованной компании, она за 50 дней до весеннего призыва подала списки сотрудников, в которых значился доверитель. Однако в мае он сменил место работы (и работодатель уведомил об увольнении военкомат) на новую компанию — также в области IT. В июне, по словам юриста, сотруднику пришла повестка, он прибыл в военкомат и предоставил призывной комиссии справку с нового места работы: «Но комиссия приняла решение призвать гражданина на службу. В тот же день он был направлен на сборный пункт, а затем в воинскую часть, где сейчас и находится».

Призывник оспаривает решение в суде, но юристы военкомата заявляли, что раз новая организация не внесла работника в список для предоставления отсрочки к весне, гражданин потерял право на нее, поясняет Алена Савельева.

«Получается, что новая организация, в которую сотрудник устроился в мае, должна была внести его в списки в феврале»,— подчеркивает юрист. Суд признал решение призывной комиссии незаконным и обязал ее рассмотреть вопрос о предоставлении истцу отсрочки. Но решение еще не вступило в силу, в немедленном исполнении было отказано, уточнила госпожа Савельева: «Если смотреть практику московского районного суда, то в среднем при подаче апелляции от даты решения до вступления в силу проходит пять месяцев. Доверитель провел в части уже три месяца и должен находиться там еще пять месяцев».

Еще об одном случае призыва на срочную службу специалиста аккредитованной IT-компании рассказал “Ъ” адвокат Адвокатской палаты Москвы Дмитрий Джулай. Он представлял интересы специалиста, призванного еще осенью 2022 года. Суд признал действия военкома и призывной комиссии незаконными, «но с момента призыва прошло полгода, доверитель решил дослужить и после взыскать с военкомата судебные издержки и убытки в виде недополученной заработной платы».

В 2022 году на фоне массового оттока специалистов после начала военных действий на Украине Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли. В том числе для сотрудников аккредитованных IT-компаний установили отсрочку от армии с 18 до 27 лет (30 лет со следующего призыва 2024 года). Списки граждан направляются IT-организациями через портал «Госуслуги» в Минцифры не позднее чем за 50 календарных дней до начала очередного призыва, объясняет адвокат, партнер юридического агентства «Правовое содействие» Алексей Винокуров. Минцифры проверяет списки и направляет их в Минобороны.

Такие ситуации возникают из-за возросшей нагрузки на бюрократическую систему, которая не позволяет военным комиссариатам своевременно обработать документы, полагает юрист гражданского права Айкарам Баблоян. Ошибки могут происходить из-за неправильного классифицирования сотрудников, недостоверных данных в военных списках и так далее, уточняет он. Возможны и просчеты самих компаний. Так, в решении суда, с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что призывник получил повестку 26 июня, а новый работодатель подал список, включающий его, только 27 июня (хотя сотрудник поступил на работу в мае).

В Минцифры заверили “Ъ”, что «системных проблем с отсрочкой от срочной службы в армии для IT-специалистов нет». «На данный момент есть лишь несколько случаев. Их решаем оперативно в ручном режиме»,— пояснили в министерстве. В Минобороны не ответили “Ъ”. «Проблему обостряет то, что круг подлежащих призыву граждан увеличится после повышения призывного возраста, под удар могут попасть более опытные специалисты»,— считает Алексей Винокуров.

Во избежание проблем лучше до конца осеннего призыва не менять место работы, отмечает президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова: «Сейчас другого варианта нет. Отрасль консультируется с Минцифры, но все равно в промежуток этих 50 дней до призыва что-либо сделать почти невозможно. В целом в этот период компаниям стоит нанимать тех, кто уже не подходит по возрасту или по здоровью». По словам эксперта, IT-сотрудникам, которые по возрасту могут попадать под призыв, стоит планировать выход в новую компанию уже с учетом периода подачи документов на отсрочку. Так, уточняет Айгюн Курбанова, исходя из дат призыва 2023 года, безопасно менять работу в этом году IT-специалистам призывного возраста можно было с 1 января по 19 февраля и с 17 июля по 11 августа.

Татьяна Исакова