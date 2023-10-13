Иранская техника пробивается в Россию

Как выяснил “Ъ”, иранские производители бытовой техники намерены локализовать производство в РФ. В частности, речь идет о Datees и Emersun, которые могут купить или арендовать, например, остановленные мощности Samsung и LG. Но эксперты полагают, что иранские бренды имеют «специфический дизайн» и способны заинтересовать россиян только в случае «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Иранские поставщики бытовой техники ведут переговоры о покупке или аренде производственных линий в РФ, в том числе рассматривая местные заводы LG и Samsung, рассказал “Ъ” основатель Smart Solutions и экс-менеджер Vestel Гусейн Иманов. Гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин также знает о заинтересованности иранских компаний в локализации в РФ: «В Иране заградительные пошлины под 100% на всю бытовую технику, и именно это позволило им развить категории газовых и электрических плит, духовок, холодильников, вытяжек и так далее». С другой стороны, уточнил господин Шашкин, пошлины сокращают выбор потребителя, что «сказывается на контроле качества выпускаемой иранской продукции».

После начала военных действий на Украине многие производители остановили поставки в РФ и заморозили производство в стране, среди них LG, Samsung, Bosch и другие. Зато в Россию потянулись менее известные бренды из «дружественных» стран, например, группа «М.Видео-Эльдорадо» вывела на рынок узбекского производителя Artel (см. “Ъ” от 7 июля 2022 года).

В Holodilnik.ru сообщили “Ъ”, что в 2022 году иранские Datees и Emersun обращались к ритейлеру за продвижением своей продукции: «Компании хотели продавать в РФ технику собственными брендами и были готовы размещать производство российских брендов на своих фабриках в Иране». В компании добавили, что цена продукции обеих иранских компаний выше, чем у китайских аналогов, так как «компоненты остаются импортными».

На сайте Datees говорится, что она с 2006 года производит пылесосы, вытяжки, микроволновые печи и др. на заводе в 55 км от Тегерана. Emersun выпускает холодильники, стиральные машины, газовые плиты и др. Основана в 1985 году, где именно производится техника, на сайте компании не указано.

У иранских компаний может быть шанс получить доступ к производственным мощностям в РФ на привлекательных условиях. Дело в том, утверждает Гусейн Иманов, что Минпромторг месяц назад «поставил ультиматум LG и Samsung до 1 января 2024 года либо возобновить производство в РФ, либо продать его заинтересованным компаниям, в противном случае производства могут быть национализированы». Что именно понимается под «национализацией», он не уточнил.

Три источника “Ъ” на рынке бытовой техники подтвердили эту информацию, добавив, что LG последний месяц «пытался найти заказчиков для контрактного производства на заводе в Подмосковье, но безуспешно». В Samsung отказались от комментариев, в LG не ответили “Ъ”. В Минпромторге лишь заверили “Ъ”, что заинтересованы в максимальной загрузке всех имеющихся производственных мощностей в стране: «Стремимся к расширению сотрудничества со всеми, в том числе иностранными инвесторами».

По данным Holodilnik.ru, с января по август в РФ было продано 2,3 млн холодильников, что на 13% больше год к году, продажи стиральных машин увеличились на 15%, до 2,5 млн штук.

Произведенная в Иране техника пользуется спросом не только в своей стране, но и в соседних, утверждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. По его данным, объем экспорта техники из Ирана в 2022 году достиг почти $400 млн. Но собеседник “Ъ” среди поставщиков бытовой техники считает, что корейские заводы по своим мощностям слишком велики для сборки иранской техники: «Иранская техника ориентирована на стандарты азиатских рынков, имеет специфический дизайн, отличающийся от европейского и, соответственно, российского». По его мнению, для российского потребителя иранская техника будет представлять интерес только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого сейчас нет».

Тимофей Корнев