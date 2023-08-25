Собирательный образ техники

Спустя полтора года после ухода зарубежных производителей бытовой техники и электроники с российского рынка многие из их местных заводов до сих пор не работают, их судьба остается неопределенной. Постепенно занимающие освободившиеся ниши новые и старые бренды из России и дружественных стран в целом заинтересованы в сборке и даже локализации. Но у таких проектов есть целый ряд серьезных рисков, в первую очередь в поставках оборудования и комплектующих. По мнению экспертов, при сохранении санкционного давления в РФ будет выпускаться только техника, предназначенная для госсектора, а остальные вендоры предпочтут китайскую контрактную сборку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гиганты ушли, дома остались

После начала военных действий на Украине многие иностранные производители бытовой техники и потребительской электроники заморозили поставки продукции в Россию, но у некоторых в стране остались производства. Среди них Samsung, Bosch, LG и другие (см. инфографику).

Так, площадки Bosch находятся в Стрельне под Санкт-Петербургом. По информации самой компании, мощности позволяли выпускать более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Весной 2022 года на Украине, на сайте компании появилось сообщение, что из-за ограничительных мер продукция Bosch, в том числе комплектующие, не поставляется в РФ.

Собеседник “Ъ” на рынке бытовой техники сообщил, что на предприятии компании работали около 500 человек, но после остановки производства более половины уволились. Оставшимся 200 сотрудникам сохранили половину зарплаты, а производство остается замороженным.

Завод LG находится в поселке Дорохово в Московской области. В конце 2022 года появилась информация, что LG планирует закрыть завод и перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан (см. “Ъ” от 21 октября 2022 года). По информации с официального сайта LG, на заводе работали более 1,4 тыс. человек. По данным источников “Ъ”, предприятие частично продолжает работу при поступлении необходимых компонентов, штат и зарплаты остались без изменений.

На производстве Samsung в Калуге (телевизоры, стиральные машины и другая техника) были заняты около 1 тыс. человек. По информации минэкономики области, ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» «не заявляло об уходе и продолжает выполнять обязательства по трудовым договорам». В министерстве “Ъ” уточнили, что трудоустроены порядка 700 сотрудников: «Сейчас завод в вынужденном простое из-за сложностей с комплектующими и сжатием экспортных поставок». В Samsung отказались от комментариев.

Проблемы возникли и у предприятий, которые принадлежат брендам дружественных стран и не прекращали работу в РФ.

Так, итальянская Candy (принадлежит китайской Haier Smart Home) останавливала производство в Кирове (500 сотрудников) из-за «отсутствия спроса на технику и повышения курса валют» (см. “Ъ” от 19 апреля). «Мы ощутили влияние на логистику и сокращение объемов из-за потери экспорта после введения санкций. Были сложности с поставкой комплектующих и сырья. Сейчас пересмотрели логистику, и этот фактор не влияет на непрерывность производства»,— уточнили в Candy.

В то же время в компании называют спрос в РФ «неустойчивым». Из-за сокращения экспорта Candy уменьшился объем производства, а на складах вырос запас готовой продукции, говорит представитель компании. Он не уточнил, работает ли завод прямо сейчас. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что производство остановлено, но «руководство Candy размышляет о возобновлении из-за роста спроса».

Один из собеседников “Ъ” на рынке бытовой техники рассказал, что из-за отказа сотрудничества иностранных партнеров и роста стоимости поставок компонентов в 2022 году закрылся калининградский «Телебалт». На его мощностях производились телевизоры таких вендоров, как BBK, Toshiba, Thompson и др. В «Телебалте» не ответили “Ъ”.

В Минпромторге РФ “Ъ” заявили, что министерство оказывает помощь российским производителям в рамках мер господдержки, в том числе финансовых. Всего, по данным министерства, сейчас в РФ работает более 15 предприятий бытовой техники и потребительской электроники. По данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в России производится техника Haier, Pozis, ICL, «Бирюса» и др.

Минпромторг может принудить замороженные производства к перезапуску в том числе с помощью Трудового кодекса, считает член Корейского общества производителей информационных дисплеев (KIDS) Иван Кулеманов.

«В среднем на замороженных заводах сотрудникам платят три четверти зарплаты в режиме простоя, что не соответствует объему, прописанному в трудовом договоре каждого рабочего»,— подчеркивает он, добавляя, что бюджеты регионов теряют НДФЛ. В то же время эксперт полагает, что компании намеренно затягивают решение о продаже мощностей «из-за риска потери российского рынка, который они завоевывали годами».

Государство может начать давить на компании. «Недопущение простаивания российских производственных мощностей в фокусе внимания Минпромторга,— заверили в министерстве.— Это связано с возросшими потребностями производителей, в том числе бытовой техники, в расширении мощностей и локализации новых видов продукции. Одновременно сами предприятия, находящиеся в России, заинтересованы в покупке заводов, которые заморозили производство».

Новая метла на производстве

Китайские и российские вендоры уже пытаются выкупить или арендовать мощности некоторых ушедших брендов. Так, например, китайский Hisense летом начал переговоры о покупке мощностей немецкого Bosch, стоимость предприятия оценивалась в 3,8–4,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 20 июня). Американский Whirlpool уже продал три завода в Липецкой области турецкому Archelik (техника Beko) за €220 млн. «На предприятии Archelik трудоустроено примерно 2 тыс. человек, и, несомненно, это важный объект для региона и для страны в целом»,— заявили “Ъ” в управлении информационной политики Липецкой области.

Освободившуюся после ухода западных производителей нишу начали занимать новые бренды электроники, такие как узбекский Artel. Появляются и новые компании российского происхождения.

Так, в начале года экс-сотрудники российского офиса Electrolux (ООО «Е.Кампани») создали бренд Vard. (см. “Ъ” от 18 января). По словам гендиректора «Е.Кампани» Алексея Белякова, пока вся техника ввозится из Китая и Турции: «Но мы рассматриваем все варианты, анализируем локальных производителей, делаем расчет и бизнес-план по постройке собственного завода». В частности, компания рассматривает контрактную сборку на заводе, который региональная сеть магазинов RBT.ru строит в Новосибирске, чтобы выпускать холодильники под собственной маркой Leran (см. “Ъ” от 22 августа).

Господин Беляков подчеркнул, что сейчас в РФ производственные мощности и компонентная база сосредоточены в базовом ценовом и технологическом сегменте, тогда как «Е.Кампани» «ориентирована на премиум». По его оценке, для достижения такого уровня компетенций потребуется минимум несколько лет: «С точки зрения строительства производства мы видим сложности с привлечением дополнительного капитала и санкционные риски в поставках оборудования».

Производство в Подмосковье готовится открыть производитель компьютеров, мониторов и другой электроники RDW Technology (по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РДВ Технолоджи» принадлежит Максиму Калашникову, в 2022 году прибыль компании составила 2,8 млрд руб., а чистая прибыль — 40,7 млн руб.). По словам руководителя компании Сергея Акопова, RDW Technology до конца года запустит сборку материнских плат для системных блоков, моноблоков, плат управления питанием монитора и др. По оценке компании, новые мощности позволят выпускать от 320 тыс. устройств в год: «Локализация сложных технологических процессов позволит не только расширить продуктовую линейку, но и выполнять работы для сторонних заказчиков по выпуску различной электроники».

В конце июля калининградская GS Group объявила, что вложит 3,5 млрд руб. в расширение мощностей и дооборудования линий под выпуск смартфонов, ноутбуков и другой техники. Вице-президент по развитию GS Group Федор Боярков уверяет, что еще в 2000-е крупносерийное производство электроники в РФ «стало более выгодным, чем в Китае, прежде всего из-за курсовой разницы»: «Область тогда представляла собой единственную в РФ ОЭЗ и предлагала уникальные возможности. Комплектующие не облагались пошлинами, как и готовая продукция, при условии ее сбыта в РФ». Но в 2022 году, подчеркнул топ-менеджер, возникли серьезные транспортные проблемы.

В администрации области отметили, что по состоянию на конец июня в едином реестре резидентов ОЭЗ зарегистрировано 284 инвестпроекта, из которых 33 — в области IT и 12 — по производству компьютеров и оптических изделий. Общий объем инвестиций всех резидентов составляет 174,6 млрд руб. В администрации пояснили, что число резидентов ОЭЗ за последний год выросло. Темпы ниже, чем раньше, но «динамика объема инвестиций улучшается». По данным местных властей, производство компьютеров, электронных и оптических изделий обеспечивает региону 2,8 тыс. рабочих мест.

Все дороги ведут в Китай

Несмотря на решение через полтора года после начала военных действий значительной части проблем и освобождение ниш на внутреннем рынке, существующие и потенциальные инвесторы сомневаются, что производство бытовой техники и электроники в России будет развиваться без существенной господдержки. Даже против того, что оно будет развиваться вообще, есть целый ряд аргументов.

Из-за санкционного давления и усложнения логистических цепочек многие предприятия испытывают трудности, что должен учитывать потенциальный инвестор при планировании нового производства, отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», Samsung, Huawei и др.) Антон Гуськов. Он считает, что в условиях нехватки компонентов предприятия рискуют оказаться в сложной ситуации: «Остановка завода — в любом случае заметный ущерб экономике областей и регионов, так как предприятия создают много рабочих мест и поддерживают социальную сферу».

Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин уточнил, что оборудование для выпуска стиральных, посудомоечных машин, холодильников и другой техники поставляется сейчас под заказ конкретного бренда из Китая или Турции.

По его словам, получение сложного технического оборудования занимает около двух лет, что также заставляет «более тщательно относиться к проектировке завода». Господин Шашкин уточнил, что, несмотря на это, Kuppersberg планирует локализовать производство варочных панелей, поскольку оборудование для него приобрести проще и дешевле: «Приоритетом выступают портовые города или районы с хорошей железнодорожной связью, так как компоненты будут иностранные».

В России сохраняется проблема с производственными кадрами, добавили в RDW Technology: «Речь идет о дефиците не только инженерно-технических работников, но и линейного персонала, который непосредственно работает у станка». Господин Акопов поясняет, что после февраля 2022 года на рынке труда России работники инженерных профессий «стали диктовать работодателям свои зарплатные ожидания». Сейчас, уточняет он, на производственных площадках «особый спрос на конструкторов, проектировщиков, схемотехников».

Господин Кулеманов отмечает, что из-за ухода из России ряда иностранных компаний число квалифицированных кадров увеличилось, но российские предприятия предлагают зарплату втрое ниже, чем иностранные: «В среднем зарплата на иностранных предприятиях у инженера составляет $3–4 тыс., тогда как на российских — около $1 тыс. Поэтому многим квалифицированным сотрудникам выгоднее релоцироваться».

По мнению Федора Бояркова, «в условиях сегодняшних ограничений» не стоит ждать роста производства потребительской техники в РФ: «При сохранении экономической и политической конъюнктуры в перспективе нескольких лет в стране останутся только те, кто реализует проекты в сфере импортозамещения для нужд государства». Остальные, уверен он, «со временем переориентируются на китайские фабрики, так как стоимость выпуска продукции в КНР будет дешевле, а организация и логистика проще, чем в РФ».

«Повлиять на этот процесс сможет только государство путем внедрения мер поддержки внутреннего рынка, в том числе через заградительные пошлины на те или иные виды электроники»,— считает господин Боярков.

Для сохранения конкурентоспособности и эффективной работы, соглашаются в Candy, отрасли «может потребоваться дальнейшая поддержка и гибкость в отношении социальных инструментов, политики найма, управления импортом и упрощения таможенных процедур».

С этим, впрочем, не согласен господин Погудалов. Он полагает, что текущий курс рубля может обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции как для ближнего зарубежья, так и для дальнего: «Мы уже наблюдали несколько лет назад, когда европейские производители продавали холодильники и стиральные машины в Восточную и Центральную Европу, потому что себестоимость товаров, произведенных в РФ, была ниже, чем то, что производится у них».

Тимофей Корнев