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Коммерсантъ FM
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Агрохолдинг экс-главы Минсельхоза Ткачева приобрел зерновую компанию «Мирагро»

Компания «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», принадлежащая бывшему министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву и его семье, приобрела 100% акций ООО «Мирагро». Новый актив господина Ткачева является компанией по выращиванию зерновых культур «Мирагро», работающей в Краснодарском крае.

Александр Ткачев в 2018 году

Александр Ткачев в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Александр Ткачев в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», собственник «Мирагро» сменился 11 октября. Теперь единоличным владельцем компании является «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». До этого 70% акций «Мирарго» владел основатель компании Direct.Farm Андрей Долуда — сын бывшего вице-губернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Еще 30% «Мирагро» принадлежало бизнесмену Юрию Семенову.

По информации информагентства AK&M, «Мирагро» занимается выращиванием зерновых культур и подсолнечника на 7.5 тыс. га земли. Выручка компании за 2022 год составила 464,5 млн руб., чистый убыток составлял 77 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма ''Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева''» основано в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Учредителем предприятия стал отец экс-губернатора региона и бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева Николай Ткачев. Генеральным директором предприятия значится Евгений Хворостина. В группу компаний агрокомплекса входит более 60 компаний, производящих сельскохозяйственные товары. Чистая прибыль АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» в 2022 году составила 10,6 млрд руб.

Александр Кислов

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