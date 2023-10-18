Продвижение без обязательств

Громкие инициативы парламентариев зачастую не претворяются в жизнь, но почти всегда возникают как ответ на накопившиеся проблемы. Свежий пример — подготовленный депутатами от «Новых людей» законопроект, обязывающий застройщиков «выполнять свои рекламные обещания, не прописанные в договорах долевого участия (ДДУ)». Инициаторы проекта приводят пример Петербурга и Ленинградской области, где в 78,1% случаях в проектах нет обещанной в рекламе инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но иногда застройщику приходится отвечать за красивые картинки. Так, девелопер ЖК «Дыхание» в Краснодаре был привлечен к ответственности местным УФАС за нарушение закона о рекламе по жалобе покупателей квартир, которые так и не дождались IP-домофонов, зоны отдыха барбекю и Wi-Fi во дворе.

Рендеры, демонстрируемые на старте продаж, действительно рисуют радужную картину, побуждая людей к заключению сделок. Реальные обязанности застройщика перед покупателем записываются в ДДУ, который содержит отсылки к проектной документации, но в нее после заключения сделки могут вноситься изменения, объясняет партнер компании «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын.

Обосновать исковые претензии по несоблюдению проектной документации непросто, так что таких разбирательств практически нет. Более того, описываемый застройщиками в рамках рекламной кампании облик дворов ЖК в принципе не закреплен в проекте.

Самые не защищенные по части обещаний застройщиков — покупатели апартаментов. На их объекты не распространяются нормы по благоустройству для обычных домов. Но в рекламных буклетах они нередко фигурируют как «жилые комплексы». Так был позиционирован, например, один из скандальных долгостроев Москвы — клубный дом «Октябрь».

Конфликтов не станет меньше: условия льготной ипотеки стимулируют покупать жилье именно в новостройках. Но как решить проблему? В США требования к рекламе записаны в этическом кодексе Национальной ассоциации риэлторов, призывая доносить до покупателей только правдивую информацию. В «Новых людях» рассчитывают действовать жестче, признав распространяемую девелоперами информацию публичной офертой.

Но мера вряд ли решит проблему, пока существует стремление чиновников ради отчетности быстрее вводить объекты. Едва предлагаемое регулирование повлияет на местные власти: они могут за время строительства крупного ЖК возвести вместо запланированного благоустроенного двора дорогу, как это часто бывает в Москве. Поэтому у покупателей нет особого выбора — либо вторичное жилье, либо сюрпризы на рынке новостроек.