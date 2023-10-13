«Богатырь» остался без конфет

Обанкротившаяся кондитерская фабрика «Богатырь», основанная в Зеленограде в 1990-х годах эстонской Kalev, нашла нового владельца. Актив за 1,2 млрд руб. выкупают структуры «Элма групп». Скорее всего, производство там не возобновится и на месте фабрики появится складской комплекс, учитывая специализацию нового владельца объекта. Но для его реконструкции, предупреждают эксперты, потребуется примерно такая же сумма, которую покупатель заплатил в рамках сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Входящая в «Элма групп» управляющая компания ТЭКС стала победителем торгов по продаже имущества обанкротившегося ООО «Марлин», следует из информации, опубликованной 12 октября в реестре сведений о банкротстве. Компания предложила за актив 1,2 млрд руб. В сделку войдет имущество кондитерской фабрики «Богатырь» в Зеленограде, включая 4,5 га земли и комплекс зданий общей площадью 36 тыс. кв. м. В банке «Траст», в залоге которого находилось имущество, отказались от комментариев. В «Элма групп» подтвердили, что покупают предприятие.

«Элма групп» инвестирует в недвижимость. Учредителем компании является концерн «Прамо», продающей запасные части для автомобилей. Ни в СПАРК, ни в ЕГРЮЛ информации о конечных бенефициарах «Прамо» нет. Общий портфель «Элмы», по собственным данным, 912 тыс. кв. м, включая объекты в Ростове-на-Дону, Зеленограде, Домодедово. В августе 2023 года группа выкупила у владельца сети «Стокманн» и Lamoda в России Якова Панченко логопарк площадью 35 тыс. кв. м на юго-востоке Москвы.

«Богатырь» проектной годовой мощностью 27 тыс. тонн конфет и кондитерской плитки основан в середине 1990-х годов Владимиром Гамулецким и эстонской Kalev. В 2014 году у предприятия возникли сложности с обслуживанием долгов, в том числе перед Рост-банком, а в 2018 году оно было закрыто. В 2019 году «Траст», к которому перешли обязательства Рост-банка, подал заявление о банкротстве фабрики. На тот момент сумма долга составляла 319,4 млн руб. Сейчас общая задолженность — 2,1 млрд руб.

Стоимость продажи «Богатыря» оказалась непривлекательной для производителей кондитерских изделий, отмечает управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный. По его подсчетам, без учета складских помещений предприятие могло быть интересно при снижении стоимости до 400–450 млн руб. По словам эксперта, основная часть оборудования, за исключением линии по производству нуги, с учетом текущей рыночной конъюнктуры не представляет большого интереса для отраслевых компаний.

Один из немногих вариантов использования объекта — сдача его в аренду под склады. Бывшая фабрика находится внутри ЦКАД, а значит, спрос со стороны логистических операторов и ритейлеров будет значительный, особенно сейчас, в условиях дефицита таких площадей, говорит директор департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов.

По данным CMWP, сейчас в Зеленограде нет свободных складов, а в целом в Москве и Подмосковье вакантность в сегменте не превышает 0,8%. При этом, по подсчетам IBC Real Estate, объем спроса на такие площади в январе—сентябре 2023 года достиг 2,2 млн кв. м.

Но даже при такой нехватке складской инфраструктуры крупные арендаторы вряд ли захотят занимать площади в устаревшем объекте. Поэтому новому владельцу «Богатыря» придется провести его серьезную реконструкцию, для чего потребуется 1–1,5 млрд руб., считает эксперт по управлению недвижимостью Павел Люлин. Партнер ILM Андрей Лукашев считает, что «Элма групп» продаст оборудование профильному игроку либо сдаст площади производителю кондитерских изделий.

Дарья Андрианова, Анатолий Костырев