Плывем через реку, чиновник не спит

Нижегородский министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов предупредил, что постройки лодочной станции «Турист» власти планируют демонтировать до конца года, освобождая участок набережной Гребного канала от незаконных строений, в том числе самовольно построенных коттеджей. Лодочная станция образовалась в 1978 году, но в новое время лодочники не смогли узаконить свои эллинги и постройки и оформить землю. С помощью бывшего руководителя Ассоциации лодочников Никиты Суходоева, компании которого пообещали больше 19 га в Борском районе, власти намерены переселить «Турист» на левый берег Волги, чтобы освободить побережье Гребного канала для масштабного КРТ «Берег». Мастер-план этого проекта застройки еще не утвержден. Далеко не все члены «Туриста» готовы мириться со сносом своих домов и гаражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лодочную станцию «Турист» предупредили о том, что в Нижнем Новгороде ее не будет

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Лодочную станцию «Турист» предупредили о том, что в Нижнем Новгороде ее не будет

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Глава минимущества Нижегородской области Сергей Баринов 12 октября провел импровизированную уличную пресс-конференцию, сообщив журналистам, что до конца года стоит задача демонтировать незаконную лодочную станцию «Турист» в районе Гребного канала. По его словам, объединившиеся в одноименную ассоциацию владельцев маломерных судов (АВМС), участники которой более 10 лет не платят аренду и налоги, не предприняли ни одной попытки узаконить отношения и кроме эллингов самовольно построили жилой мини-поселок, в том числе «коттеджи с бассейнами и саунами» без пожарных проездов.

Как писал «Ъ-Приволжье», лодочная станция возникла на берегу Гребного канала по решению исполкома Горьковского городского совета народных депутатов об отводе земельного участка в бессрочное пользование в 1978 году. В 1990-е годы она трансформировалась в муниципальное предприятие, ликвидированное в 2000 году. Возникшая затем ассоциация «Турист» проиграла все суды с органами власти, а ее бывшее руководство не смогло реализовать обещанный проект благоустройства.

Члены АВМС «Турист», не согласные с решением о сносе своих построек, в пятницу решили провести свою пресс-конференцию и покритиковать власти, но министр Баринов их опередил.

Собрав под дождем журналистов, он пояснил, что переговоры с товариществом, в которое входят около 350 участников, невозможны. В министерстве не знают этих людей и не могут собрать всех членов «Туриста» вместе для принятия согласованных общих решений ассоциации, от имени которой в результате внутренних конфликтов выступали разные люди. Бывший директор, по словам чиновника, занимался сомнительными делами с поставками электроэнергии на станцию от аффилированной фирмы.

В региональном правительстве сделали ставку на бывшего руководителя АВМС «Турист» Никиту Суходоева: активист лодочной станции готов стать инвестором по началу ее строительства на новом месте — в Борском районе на левом берегу Волги. Аффилированному с господином Суходоевым АНО РЦСП в сентябре чиновники предварительно одобрили предоставление земельного участка площадью больше 19 га под реализацию инвестпроекта по строительству центра активного отдыха «Турист». Площадка расположена на другом берегу Волги в Борском районе.

По словам Никиты Суходоева, он готов вложиться в первичную инфраструктуру будущей станции, но признает, что не все члены ассоциации готовы бросать насиженное место. По его оценке, примерно треть лодочников не против переезда на Бор и строительства новой станции на легальных основаниях, другая треть против и хочет остаться на Гребном канале. Часть членов «Туриста» не определилась.

Министр Сергей Баринов пояснил журналистам, что власть готова исполнять решение о сносе строений лодочной станции с привлечением приставов и сотрудников МВД. Ранее демонтировать «Турист» не получилось, люди встали живой стеной перед бульдозерами. Теперь в областном правительстве рассчитывают, что получится уговорить лодочников переехать на левобережье Волги.

Обещанный под новый «Турист» участок в несколько раз больше территории лодочной станции, и, по словам Сергея Баринова, на каждого участника товарищества придется примерно по шесть соток.

Пришедший на уличную встречу с министром участник «Туриста», представившийся Сергеем, сначала сравнил действия властей с «рейдерским захватом», а потом попросил, чтобы власти не предпринимали резкие силовые действия при демонтаже «Туриста». По его словам, кроме нескольких десятков владельцев жилых построек среди лодочников много пенсионеров — они растеряны, не знают, кому верить, и быстро не смогут вывезти свои лодки и прочее имущество. К тому же многие пожилые люди финансово не смогут осилить строительство на другом берегу, добавил он.

Власти не скрывают, что освобождают участок набережной Гребного канала от стихийно расстроившейся лодочной станции под будущий проект комплексной застройки ООО «Берег». Масштабный проект предусматривает дорогостоящее берегоукрепление, строительство жилого комплекса, школы, детсада, медицинского центра, гостиницы с рестораном и спортивно-рекреационной зоны.

Мастер-план КРТ «Берег» еще не утвержден, документация инвестора проходит доработку и согласования.

Роман Кряжев