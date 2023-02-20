«Турист» не сплавляется

Руководство лодочной станции «Турист» на Гребном канале пожаловалось в прокуратуру на действия властей, вытесняющих лодочников с прибрежной территории. Владельцы маломерных судов ссылаются на решение Горьковского исполкома 1978 года о выделении территории в бессрочное пользование. При этом городские власти признали это решение ничтожным, а областные власти доказывают, что ассоциация судовладельцев «Турист» не является правопреемником создателей лодочной станции в советский период. Власти хотят снести базу «Туриста» как самовольную постройку: на ее месте планируется построить школу или детсад в рамках проекта по комплексному развитию набережной Гребного канала. Сейчас власти ждут согласования мастер-плана инвестора по развитию Гребного канала, от этого зависит будущее лодочной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские власти рассматривают территорию «Туриста» под новую застройку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские власти рассматривают территорию «Туриста» под новую застройку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ассоциация владельцев маломерных судов «Турист» обратилась в прокуратуру Нижегородской области с просьбой проверить действия чиновников городского и областного уровней, которые на протяжении многих лет затягивают оформление правоустанавливающих документов на земельный участок лодочной станции. Как рассказали «Ъ-Приволжье» в ассоциации, которая объединяет около 300 «простых семей», владеющих лодками , с 2004 года органы власти всячески пытаются вытеснить их с занимаемой на Гребном канале прибрежной территории площадью около 7,5 га.

Снести домики и гаражи лодочной станции городские власти пробовали еще осенью 2020 года, однако лодочники живой цепью перегородили путь строительной технике и не допустили ее внутрь.

В жалобе, копия которой есть в распоряжении «Ъ-Приволжье», директор ассоциации «Турист» Вадим Левин ссылается на архивное решение исполкома Горьковского городского совета народных депутатов 1978 года об отводе земельного участка в бессрочное пользование под размещение лодочной станции. В 1992 году было создано муниципальное предприятие «Лодочная станция «Турист»», которое в 2000 году было ликвидировано, а затем образовалась одноименная ассоциация в виде некоммерческого партнерства. По данным руководства «Туриста», в 2000 году им удалось получить решение комиссии по инвестполитике о предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет.

Однако уже в 2004 году администрация Нижнего Новгорода признала основополагающий документ 1978 года «утратившим силу», и с тех пор не прекращаются попытки передать территорию лодочной станции различным инвесторам. На нее последовательно претендовали ООО «Технология-НН», «Парус», «Аркон» и «Норд». Последняя компания даже получала решение инвестсовета при губернаторе на свой проект по строительству «спортивных объектов», но не смогла выселить владельцев лодок.

У властей другая позиция — они считают, что члены ассоциации «Турист» незаконно занимают участок на Гребном канале и должны с него съехать.

Как рассказал собеседник в правительстве Нижегородской области, в 2016 году «Туристу» давали шанс перестроить «шанхай на берегу без пожарных проездов» в современную лодочную станцию. Однако заключенное на этот счет с регионом инвестсоглашение осталось неисполненным и было расторгнуто, так как территория благоустроена не была, сообщил чиновник.

В конце прошлого года министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выиграло судебный спор с «Туристом». Лодочники пытались обязать власть переоформить им право бессрочного пользования участком на основе базового решения Горьковского исполкома от 1978 года. Однако областной арбитражный суд, проанализировав положения Земельного кодекса РСФСР и нормативную базу советского периода, пришел к выводу, что это решение не может быть правоустанавливающим документом, так как являлось лишь «начальным этапом процедуры предоставления земельного участка».

Суд также указал, что государственный акт на право пользования землей «Туристом» представлен не был, а само некоммерческое партнерство не доказало, что является правопреемником того лица, которому в 1978 году предполагалось предоставить участок в бессрочное пользование. Ассоциация с этими выводами не согласна и подала апелляционную жалобу на судебное решение. Однако участники «Туриста» говорят о том, что готовы защищать свои права на землю и в качестве физлиц, а не только от имени ассоциации.

Тем не менее пока не вступившее в силу судебное решение дало чиновникам повод говорить о том, что «Турист» не правопреемник решения о строительстве лодочной станции в советский период и его объекты представляют собой самовольные постройки, подлежащие сносу. Согласно концепции новой застройки Гребного канала региональные власти планируют создать на месте станции социальную инфраструктуру — школу или детсад. Предполагается, что набережную для появления школы за свой счет построит потенциальный инвестор ООО «Берег», чей проект комплексного развития части Гребного канала в конце февраля–начале марта должны рассмотреть в региональном строительном штабе.

В компании от споров «Туриста» и властей дистанцируются, отмечая, что участок лодочной станции находится за пределами их проектируемой территории, а областное правительство должно само урегулировать отношения с лодочниками.

Теоретически власти в дальнейшем могут предоставить инвестору спорный участок в качестве территории инвестиционного развития: этот механизм, судя по презентации проекта «Берега», ранее проговаривался.

Однако в правительстве Нижегородской области предложили дождаться решения регионального штаба относительно мастер-плана инвестора по развитию Гребного канала — оно определит дальнейшую градостроительную судьбу этой прибрежной зоны Нижнего Новгорода.

Роман Кряжев