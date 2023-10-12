«МОК боится даже чихнуть без одобрения определенных структур»

МОК отстранил Олимпийский комитет России. Официальная причина — включение в состав национального комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Что значит это решение, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Niharika Kulkarni, Reuters Фото: Niharika Kulkarni, Reuters

Чиновники Международного олимпийского комитета в этот раз собрались в Индии. В городе Мумбаи в эти дня проходит очередная сессия МОК. Российский вопрос собравшиеся, естественно, обойти не могли, и официальный представитель организации Марк Адамс начал пресс-конференцию с заявления об отстранении Олимпийского комитета России:

«Наше решение было вызвано заявлением ОКР от 5 октября, согласно которому он признает своими членами региональные спортивные организации Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, которые находятся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Это прямое нарушение Олимпийской хартии, так как идет вразрез с территориальной целостностью НОК Украины. В связи с этим МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления».

После подобных санкций ОКР, во-первых, больше не может действовать в качестве национального олимпийского комитета, а во-вторых, перестанет получать финансирование от олимпийского движения. Что касается денег, то с этим проблем нет даже сейчас, а вот первый пункт этого короткого списка серьезный, объяснил “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:

«Главное последствие временного поражения в правах какого-то НОК в том, что он не имеет права заявлять от себя спортсменов своей страны на предстоящие Игры. Это выверенный политический шаг. Я думаю, МОК больше не хочет вступать в какие-то конфронтации ни с Россией, ни с западноевропейским, североамериканским спортом. Международный олимпийский комитет не хочет быть между молотом и наковальней».

Так что теперь формировать команду на Олимпиаду ОКР не имеет права, и официальной делегации в Париже от России не будет.

Если, конечно, ситуация не изменится. Ведь международные чиновники оставляют за собой право вернуть Олимпийский комитет РФ. Скорее всего, они прощупывают почву для того, чтобы понять, нужно вообще приглашать кого-то из России или нет, считает Артем Пацев:

«Они приняли это решение. Сейчас посмотрят на их реакцию, на реакцию в России, а после этого уже поймут, стоит ли вообще организовывать такую команду, все эти фильтрационные комиссии, разрабатывать критерии».

Так что отстранение ОКР от любой деятельности, связанной с олимпийским движением, пока не означает, что никто из российских спортсменов не поедет на Олимпиаду в Париж. Не просто так министр спорта Олег Матыцин недавно говорил о достаточно серьезной делегации из 180 человек. Если МОК все-таки решит пригласить кого-то из представителей России в индивидуальном порядке, то этим нейтральным атлетам без флага и гимна выступить дадут.

Осуждать их за это вроде как никто не должен. Даже президент страны сказал, что решение остается за спортсменами: «Конечно, прежде всего мы руководствуемся интересами спортсменов в данной ситуации. Каждый из них годами готовился к важнейшим стартам. Они должны сами для себя принять определенные решения».

Другой вопрос, что под натиском политиков на попятную легко идут любые организации, даже такие мощные, как FIFA и UEFA. А МОК, который долгое время ориентируется исключительно на политические веяния, боится даже чихнуть без одобрения определенных структур. Так что дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции стран, которые мы сейчас называем недружественными. Если они будут против, то в Париж не пригласят никого, даже теннисистов.

ОКР в ответ на отстранение, конечно, выпустил заявление о том, что оставляет за собой право защиты собственных интересов. Только вот в то, что наши чиновники могут реально повлиять на ситуацию, мало кто верит.

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