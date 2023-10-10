Исполком UEFA исполнил финт с детьми

Идея Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) о возвращении в международные соревнования российских юношеских команд прожила всего две недели. Исполком UEFA отменил свое же сентябрьское решение об их допуске, сославшись на отсутствие «технической» возможности его имплементировать. Под ним подразумевается, видимо, целая серия угроз бойкотировать матчи против россиян, которые прозвучали в последние дни от различных национальных футбольных федераций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Augstein / AP Фото: Frank Augstein / AP

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций отменил свое же громкое решение, принятое ровно две недели назад, сообщив, что тема «исключена из повестки». В конце сентября ключевой орган UEFA санкционировал допуск на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе все футбольные сборные России, выступающие в категории U-17, то есть для игроков не старше 17 лет, оставив в силе отстранение сборных старших возрастов и клубов «до окончания конфликта на Украине». Головная европейская футбольная структура, таким образом, фактически пошла наперекор мартовским рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Они существенно смягчили «изоляционный» режим в отношении отечественной спортивной отрасли, но командных видов смягчение никак не коснулось: МОК, как и большинство федераций, считает невозможным их возвращение.

UEFA объяснял свои действия заботой о «детях», которые «не могут нести ответственность» за «взрослых», а также тем обстоятельством, что «из-за затянувшегося конфликта» «целое поколение» юных игроков «лишено права соревноваться в международных футбольных турнирах». Президент структуры Александр Чеферин приравнял такого рода запреты к дискриминации. Первыми топ-турнирами после частичного снятия санкций для российских сборных могли стать чемпионаты Европы будущего года: мужской пройдет на Кипре в мае—июне 2024 года, женский — в Швеции в мае.

Причиной отмены сентябрьского решения UEFA назвал отсутствие «технической» возможности обеспечить представителям России участие в турнире. Структура не уточнила, что под ним имеется в виду, но догадаться несложно и без ее подсказок, зная, что происходило в те дни, что последовали сразу за сентябрьским исполкомом. Функционеры из нескольких национальных футбольных ассоциаций объявили о том, что их команды все равно будут бойкотировать матчи с российскими соперниками. А вице-президент UEFA Карл-Эрик Нильссон был вынужден подать в отставку с должности председателя Шведской спортивной конфедерации, выполняющей функции Министерства спорта, после того как подвергся на родине жесткой критике за то, что проголосовал за допуск.

Associated Press насчитал «как минимум» 12 стран, присоединившихся к бойкоту. Публично о нем заявляли функционеры из Англии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Швеции, Дании и Норвегии.

Легко было догадаться, какой будет реакция российской стороны на резкий разворот в истории с юношескими сборными. Чаще всего в комментариях фигурировали слова о «недопустимом политическом давлении» и «слабости и трусости» зарубежных спортивных руководителей, включая Александра Чеферина. Гендиректор состоявшегося в России в 2018 году чемпионата мира, бывший член Совета Международной федерации футбола (FIFA) Алексей Сорокин охарактеризовал ТAСС новое решение структуры господина Чеферина как «странное» и не соответствующее ее «традициям» твердо отстаивать свою позицию. А по мнению почетного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, европейская организация нынешним шагом «показала свою несостоятельность».

Разумеется, итог заседания исполкома UEFA заставил многие медиаресурсы вспомнить о том, что совсем недавно Россия, казалось, собиралась разорвать с ним отношения. Еще в конце прошлого года РФС признал, что рассматривает вариант с переходом под эгиду Азиатской конфедерации футбола (AFC). Он так и не состоялся, но за все время изоляции, предусматривающей запрет на участие в официальных играх, национальная сборная России никогда не встречалась в товарищеских матчах с европейскими соперниками, пересекаясь лишь с оппонентами из Азии и Африки. С африканскими командами она встретится и в ближайшие дни в рамках октябрьского окна для встреч национальных команд. В четверг россияне примут в Москве камерунцев, в понедельник сыграют в Турции с кенийцами.

Алексей Доспехов