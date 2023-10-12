В Орле ищут подрядчика на строительство подстанции для ОЭЗ за 1 млрд рублей

Корпорация развития Орловской области объявила конкурс по выбору подрядчика для проектирования и строительства подстанции для особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орел» за 999,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Мощность подстанции должна составить 110 кВ, вместе с ней необходимо установить два трансформатора на 40 МВА.

Работы предусматривают три этапа. Первый включает в себя проектирование и инженерные изыскания, второй — строительство подстанции, пусконаладочные работы, обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации оборудования, мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию, третий — поставку оборудования. Выполнение работ должно стартовать не ранее 1 ноября 2023 года и завершиться не позднее 30 ноября 2024-го.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 31 октября. Подведение итогов намечено на 1 ноября. При выборе победителя в первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участников.

ОЭЗ «Орел» была создана в Мценском районе в 2019 году. Ее площадь составляет 182,1 га. Она включает в себя четыре кластера: перерабатывающая промышленность, современные энергетические технологии, машино- и приборостроение, современные технологии строительства и материалов. Среди резидентов ОЭЗ — агропромышленные предприятия «Мценский элеватор», «Агрос» и «РК-премикс» (завод премиксов), «Орловский завод сухих смесей», «Эрго» (производство ампулированных жизненно необходимых препаратов), «Три точки мануфактуринг» (телематическое оборудование), «Артико Керамикс» (керамическая посуда).

О проекте по производству GPS/ГЛОНАСС-трекеров в ОЭЗ «Орел» стоимостью 1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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