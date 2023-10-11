Утильсбор и рост цен тормозят авторынок

Продажи новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в первый месяц осени по-прежнему росли по сравнению с прошлогодними результатами, однако темпы роста оказались ниже августовских почти на 10%. Эксперты прогнозируют спад продаж в четвертом квартале из-за повышения утилизационного сбора и продолжающегося роста цен на новые авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован 5281 новый легковой автомобиль — на 99,5% больше, чем в сентябре 2022 года (2647 машин), сообщили «Ъ-СПб» в «Автостат-Инфо». При этом темпы роста объема продаж снизились по сравнению с итогами августа 2023 года на 9,2% (5817 автомобилей). Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что в четвертом квартале падение темпа роста продолжится, и причиной видят повышение утилизационного сбора и рост стоимости новых автомобилей.

В структуре продаж доля иномарок увеличилась с 78,1% в сентябре 2022 года до 81,9% (4323 автомобиля), доля российских автомашин снизилась с 21,9% до 18,1% (958 единиц).

В январе — сентябре 2023 года в городе объем продаж новых легковых автомобилей увеличился по сравнению с результатом за девять месяцев прошлого года на 36,6%, до 37 495 легковых автомобилей. В структуре продаж с начала года иномарки составили 81,6% (30 597 автомобилей), автомобили российского производства — 18,4% (6898 единиц).

Лидером среди марок на рынке Санкт-Петербурга вновь стала Lada с показателем 850 машин, в августе уступавшая первенство в топ-3 китайским Chery и Haval. Среди моделей в сентябре лидером продаж (по новым регистрациям) стала Haval Jolion, лидер прошлого месяца — Chery Tiggo 7 Pro — заняла четвертое место. Российские модели Lada (Granta 2190, Vesta и Niva 2123) занимают соответственно шестое, седьмое и восьмое места в региональном рейтинге продаж.

Динамика вторичного рынка значительно скромнее: повторные регистрации автомобилей в Санкт-Петербурге выросли лишь на 2,3%, до 16 074 автомобилей в сентябре по сравнению с показателем за сентябрь прошлого года и на 14,1%, до 140 128 авто за девять месяцев по сравнению с данными за январь — сентябрь прошлого года. В топ-3 среди марок лидерство по-прежнему за Lada с 1342 автомобилями (рост продаж к итогам за сентябрь 2022 года — 13,2%), на втором и третьем месте — Volkswagen (1322 машин) и BMW (1160 автомобилей). Среди моделей лидером месячных продаж второй месяц остается Volkswagen Polo, на втором месте Skoda Octavia, третье — у Ford Focus.

Вячеслав Калашников