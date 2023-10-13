«Ариант» проиграл МИФНС

Арбитражный суд Челябинской области отказал ООО «Агрофирма “Ариант”» в отмене решения МИНФС №15 по региону о доначислении налогов на сумму 2,9 млрд руб. В апреле 2022 года инспекция обязала компанию доплатить в бюджет налоги на добавленную стоимость и имущество за совершение налогового правонарушения. До вступления решения в силу суд запретил МИФНС взыскивать спорную сумму. Агрофирма «Ариант» намерена обжаловать решение суда. Эксперты считают, что шансы налогоплательщика выиграть спор в вышестоящих инстанциях невелики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агрофирма "Ариант" владеет 11 свинокомплексами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Агрофирма "Ариант" владеет 11 свинокомплексами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области 12 октября вынес решение по спору о доначислении налогов на сумму 2,9 млрд руб. ООО «Агрофирма “Ариант”» (входит в группу компаний «Ариант»). Компании отказано в признании незаконным и недействительным соответствующего решения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) России №15 по региону. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Агрофирма «Ариант» направила иск к МИФНС №15 в марте этого года. Компания просила суд признать недействительным решение инспекции от 27 апреля 2022 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части доначисления налога на добавленную стоимость в сумме более 906 млн руб., пени по НДС — 457,2 млн, а также налога на имущество в сумме более 1 млрд руб., пени по нему — 543,3 млн и штрафа в 13 млн руб.

По ходатайству истца были приняты обеспечительные меры и приостановлено действие оспариваемого ненормативного акта до вступления в силу судебного решения. Суд посчитал, что принудительное единовременное изъятие почти 3 млрд руб. из оборотных средств компании может повлечь негативные финансовые последствия для нее. При этом агрофирма представила документы, подтверждающие стабильность деятельности и платежеспособность в случае, если налоговую задолженность подтвердит суд. Так, согласно материалам дела, на конец 2022 года стоимость основных средств ООО «Агрофирма “Ариант”» превысила 31 млрд руб.

В августе МИФНС №15 обратилась с ходатайством об отмене обеспечительных мер. В обоснование этого инспекция указала, что согласно единому налоговому счету налогоплательщика, у компании образовалось положительное сальдо в размере 3,5 млрд руб., за счет которого могут быть проведены зачеты в счет задолженности по налогам, образовавшейся по результатам выездной налоговой проверки. Суд отказал инспекции в удовлетворении ходатайств. При этом в определении говорится, что общая сумма недоимки с пенями и штрафами составляет 3,79 млрд руб. «Довод инспекции о том, что, по сведениям, имеющимся в налоговом органе по состоянию на 15.03.2023 г., у налогоплательщика образовалось положительное сальдо не принимается, поскольку условие для продолжения действия обеспечительных мер в виде предотвращения причинения значительного ущерба налогоплательщику — 3,79 млрд руб. свою актуальность не утратило»,— говорится в определении суда.

Пока не опубликована мотивировочная часть решения об отказе агрофирме в иске, неясно, какие конкретно налоговые правонарушения совершила компания. На момент подготовки материала инспекция не ответила на соответствующий запрос.

В агрофирме «Ариант» также не ответили на этот вопрос, но сообщили «Ъ-Южный Урал», что намерены обжаловать решение суда. «Мы не согласны с выводами налогового органа и решением суда, безусловно, будем его обжаловать после ознакомления с мотивировочной частью. Мы сохраняем уверенность в своей позиции и веру в правосудие, вследствие чего намерены добиться пересмотра итогов и восстановления справедливости»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

ООО «Агрофирма “Ариант”» занимается разведением свиней и производством мясной продукции в Челябинской области в составе одноименного холдинга. Агрофирме принадлежат 11 свинокомплексов, три комбикормовых завода, элеваторы, а также сеть фирменных магазинов на территории региона. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 17,2 млрд руб. чистый убыток — 1,2 млрд. В 2021 году ООО получило чистую прибыль 161 млн, выручку — 16,6 млрд руб. Агрофирма на 100% принадлежит ООО «Группа компаний “Ариант”», которым в равных долях владеют Александр и Елена Кретовы — зять и дочь бизнесмена Александра Аристова. Агрохолдинг также включает челябинского производителя безалкогольных напитков ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», винодельню «Кубань-Вино» и краснодарское АО «Агрофирма “Южная”».

Эксперты считают, что добиться изменения решения по делу агрофирме будет сложно. «Пока непонятно, по каким основаниям отказано в удовлетворении иска, однако общая статистика подобных споров говорит о том, что в большинстве случаев суды поддерживают налоговый орган. Связано это с тем, что сейчас достаточно эффективно работает внутриведомственная апелляция, и до суда доходят достаточно обоснованные решения. В целом по статистике обжалование в вышестоящие суды имеет относительно невысокую вероятность достижения положительного результата»,— говорит адвокат, советник адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Елена Муратова. При этом она не исключает, что за время спора может поменяться судебная практика, которая может повлиять на исход дела.

Юлия Гарипова