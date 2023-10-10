Axios: ОАЭ предостерегли Сирию от вмешательства в конфликт Израиля и «Хамаса»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предостерегли правительство Сирии от вмешательства в конфликт между Израилем и палестинским движением «Хамас», сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, ОАЭ призвали сирийские власти не допустить нападений на Израиль с сирийской территории.

По данным портала, официальные лица ОАЭ проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о своих контактах с сирийскими чиновниками. Официальный представитель Эмиратов заявил, что «не будет обсуждать частные дипломатические разговоры». Сирийская миссия при ООН никак не прокомментировала информацию.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов, Израиль проводит операцию в секторе Газа. Больше 187 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Лаура Кеффер