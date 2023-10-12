Птицефабрику «Комсомольская» купила структура агрохолдинга «Таврос»

Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже птицефабрики «Комсомольская», располагающейся в Кунгурском районе Пермского края. Об этом «Ъ» сообщили в «Трасте». Новым владельцем предприятия стало ООО «Управление агроактивами». Итоговая цена сделки не называется.

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Птицефабрика «Комсомольская» расположена в поселке Комсомольском в Кунгурском районе. Является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год. Выручка птицефабрики по итогам 2022 года — 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 15,8 млн руб.

В собственности банка «Траст» предприятие находилось с 2018 года. Весной 2023-го банк выставил птицефабрику на торги с начальной ценой в 1,95 млрд руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В начале октября стало известно, что «Траст» договаривается с башкирским агрохолдингом «Таврос» о том, чтобы продать ему этот актив.

ООО «Управление агроактивами», по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Мособласти в 2016 году. Основной вид деятельности общества — деятельность холдинговых компаний. Выручка по итогам 2022 года 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 149,3 млн руб. Учредителями ООО являются Денис Майоров (99,9% в уставном капитале) и Виталий Бочков (0,1%). На рынке эту компанию связывают с «Тавросом». В конце 2022 года ООО «Управление агроактивами» выкупило у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год.